20 ноября 2024

Мэрия Екатеринбурга: зарплаты в городе вырастут до 130 тысяч

К концу 2027 года средний размер зарплат в Екатеринбурге превысит 130 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата превысит 130 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

К концу 2027 года средний размер зарплат в Екатеринбурге превысит 130 тысяч рублей. Об этом в ходе доклада о прогнозе социально-экономического развития города на совместном заседании комиссий думы по бюджету и по экономическому развитию глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU.

«Ожидается, что реальная зарплата продолжит стабильно увеличиваться. К концу прогнозируемого периода [2027 году] размер ее превысит 130 тысяч рублей», — подчеркнул Прядеин.

По его словам, в 2024 году в городе отмечен рекордный за последние 20 лет рост реальных зарплат. К августу показатель превысил 96 тысяч рублей, что на 20,5% выше уровня 2023 года.

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К концу 2027 года средний размер зарплат в Екатеринбурге превысит 130 тысяч рублей. Об этом в ходе доклада о прогнозе социально-экономического развития города на совместном заседании комиссий думы по бюджету и по экономическому развитию глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU. «Ожидается, что реальная зарплата продолжит стабильно увеличиваться. К концу прогнозируемого периода [2027 году] размер ее превысит 130 тысяч рублей», — подчеркнул Прядеин. По его словам, в 2024 году в городе отмечен рекордный за последние 20 лет рост реальных зарплат. К августу показатель превысил 96 тысяч рублей, что на 20,5% выше уровня 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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