Мэрия Екатеринбурга: зарплаты в городе вырастут до 130 тысяч

К концу 2027 года средний размер зарплат в Екатеринбурге превысит 130 тысяч рублей. Об этом в ходе доклада о прогнозе социально-экономического развития города на совместном заседании комиссий думы по бюджету и по экономическому развитию глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, передает корреспондент URA.RU.
«Ожидается, что реальная зарплата продолжит стабильно увеличиваться. К концу прогнозируемого периода [2027 году] размер ее превысит 130 тысяч рублей», — подчеркнул Прядеин.
По его словам, в 2024 году в городе отмечен рекордный за последние 20 лет рост реальных зарплат. К августу показатель превысил 96 тысяч рублей, что на 20,5% выше уровня 2023 года.
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