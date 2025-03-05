05 марта 2025

В Челябинской области резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 12%
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 12% Фото:

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев увеличилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей.

«Анализы показывают, что основную долю заболевших составляют пациенты с гриппом типа В — он выявляется почти в 60% случаев. Вирус А(H1N1)pdm 2009 встречается в 29,9% случаев, а грипп А фиксируется в 10,6%», — отмечает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Среди других респираторных инфекций активно распространяются сезонный коронавирус, риновирус и РС-вирус. В связи с эпидемическим подъёмом специалисты рекомендуют жителям области усилить меры предосторожности. Для профилактики важно тщательно мыть руки, особенно после нахождения на улице и регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

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В Челябинской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев увеличилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей. «Анализы показывают, что основную долю заболевших составляют пациенты с гриппом типа В — он выявляется почти в 60% случаев. Вирус А(H1N1)pdm 2009 встречается в 29,9% случаев, а грипп А фиксируется в 10,6%», — отмечает пресс-служба областного Роспотребнадзора. Среди других респираторных инфекций активно распространяются сезонный коронавирус, риновирус и РС-вирус. В связи с эпидемическим подъёмом специалисты рекомендуют жителям области усилить меры предосторожности. Для профилактики важно тщательно мыть руки, особенно после нахождения на улице и регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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