В Челябинской области резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев увеличилось на 12% по сравнению с предыдущей неделей.
«Анализы показывают, что основную долю заболевших составляют пациенты с гриппом типа В — он выявляется почти в 60% случаев. Вирус А(H1N1)pdm 2009 встречается в 29,9% случаев, а грипп А фиксируется в 10,6%», — отмечает пресс-служба областного Роспотребнадзора.
Среди других респираторных инфекций активно распространяются сезонный коронавирус, риновирус и РС-вирус. В связи с эпидемическим подъёмом специалисты рекомендуют жителям области усилить меры предосторожности. Для профилактики важно тщательно мыть руки, особенно после нахождения на улице и регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
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