Купили землю, строили дом, чудом не остались без жилья и машины: история пермской семьи

В 2022 году семья Рыжук из Перми купила землю и наняла подрядчика, чтобы построить на ней частный дом. Коттедж был возведен в срок, но с нарушениями. Вместо переезда супругам пришлось отстаивать свои права в суде, а вместо новоселья — ходить на допросы в полицию. Как это произошло и что делать другим пермякам, чтобы не оказаться в подобной ситуации — в материале URA.RU.
С чего все началось
Иван с супругой жили в Перми и решили построить дом по семейной ипотеке. Они подходили под условия программы. На тот момент у них был двое маленьких детей. Застройщика стали выбирать среди компаний, которые были аккредитованы в банках. Выбор супругов пал на «Производственное объединение „Проект“».
По данным сервиса «Сбис», ООО «Производственное объединение „Проект“ существует с 2015 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2023 году организация заработала 51,2 млн рублей. Владельцем компании является Антон Ситников. Ему также принадлежит ООО „Строительная компания „Проект“, доход которой в 2023 году составил 85 млн рублей, и база отдыха „Хохловка“.
«Эта компания «зацепила» нас своей рекламой. Тогда на их сайте была размещена информация, что они построили дома профессорам Пермского Политеха на комплексе университета в сосновом бору. Так как это были отзывы от реальных людей, мы доверились и заключили с «ПО «Проект» договор подряда», — рассказал Иван.
Он отметил, что дом построили быстро. Начали в марте 2022 года и закончили в августе этого же года. Но к концу строительства у супругов возникли сомнения в качестве работ. Когда Иван указывал на недостатки бригадиру, слышал в ответ: «Что вы хотите от нас за свои копейки?». После нескольких прецедентов заказчик отказался подписывать акт приема-передачи дома и вызвал сертифицированного эксперта.
«Уведомил директора компании подрядчика, что буду проводить экспертизу. На это он ответил, что выставит на нашем участке охрану и не пустит ни меня, ни эксперта, пока не приму дом. Так как участок находится в моей собственности, угроза была безосновательной», — отметил Иван.
Экспертизу провел индивидуальный предприниматель Никита Иванов, который является сертифицированным судебным экспертом. Заключение составило 250 страниц с фотографиями. На основании этого заключения супруги обратились с претензией к подрядчику, но ответа не получили. Тогда пермяки приняли решение подавать иск в суд.
«Сумма наших требований составила примерно 10,3-10,4 млн рублей. Мы просили вернуть стоимость договора подряда (5,2 млн рублей), а также возместить неустойку равную этой сумме и расходы на экспертизу», — отметил Иван.
Порча автомобиля
В суде Иван потребовал заморозить счета застройщика на сумму иска. Суд с этим требованием согласился. В тот же день, когда счет компании в банке был заморожен, пермяк обнаружил, что два колеса его автомобиля проколоты.
«Обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сотрудники полиции все зафиксировали, но рассматривать дело не стали, так как не было никаких доказательств и подозреваемых. Только совпадение обстоятельств», — рассказал Иван.
Пермяк поменял колеса, поставил камеру. Спустя пять дней, в день его рождения обнаружил, что проколоты уже четыре колеса. «Камера засняла силуэт человека, который подходит к машине, режет колеса и уходит. Снова передал эти данные в МВД, но дело возбуждать не стали», — добавил пермяк.
Чем закончился суд
Судебный процесс длился полтора года. В какой-то момент застройщик пытался пойти на мировую и предложил выплатить семье 1 млн рублей. Но этой суммы было недостаточно, чтобы исправить недостатки работ. Тогда подрядчик обвинил пермяка в мошенничестве. Ивана несколько раз вызывали на допрос, но все обвинения сняли.
В суде застройщик потребовал провести вторую экспертизу и предложил обратиться к специалисту ООО «Уралэксперт». Представитель этой компании присутствовал при проведении первой досудебной экспертизы в качестве наблюдателя со стороны застройщика. По мнению специалиста «Уралэксперта», на устранение недостатков было достаточно полмиллиона рублей.
«Это было 170 страниц воды и абсурда. Экспертиза переложила всю вину на заказчика, а не на подрядчика. Мне потребовалось много усилий, чтобы опровергнуть это заключение», — отметил Иван.
Ленинский районный суд посчитал, что заключение компании «Уралэксперт» сделано верно и обязал «ПО „Проект“ выплатить владельцу дома 507,5 тысяч рублей. Об этом сказано в решении суда
«Я с этой суммой не согласился и подал апелляцию. В краевом суде мы еще раз постарались отклонить заключение второй экспертизы. Когда это удалось, назначили третью. Ее провела пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиций РФ», — рассказал пермяк.
Третья экспертиза показала, что построенный дом не соответствует условиям договора подряда. Необходимо перекладывать крышу, замазывать дыры в кладке стен дома, исправлять кладку шахты вентиляции, утеплять фундамент и исправлять другие недостатки. Сумма ремонтных работ составила 1,7 млн рублей. Именно эти деньги Пермский краевой суд обязал выплатить «ПО „Проект“ Ивану.
«Не скажу, что заключение и решение суда меня полностью удовлетворило, но сил обжаловать его уже не хватило. При стоимости дома в 5,1 млн рублей мы вернули треть цены», — рассказал Иван.
На этом судебные процессы не закончились. «ПО „Проект“ подал иск в суд на пермяка, чтобы взыскать с него 100 тысяч рублей. По словам Ивана, компания пытается возместить расходы на стройматериалы, которые были куплены в рамках договора подряда на его же деньги. Судебный процесс еще не закончен и решения пока по этому делу нет.
В ответ пермяк планирует подать встречный иск на подрядчика за неосновательное обогащение. Он хочет потребовать 560 тысяч рублей. «У меня на руках есть заключение эксперта, где прописаны виды работ, которые застройщик сделал и какие должен был сделать. Буду добиваться возмещения тех позиций, которые не были выполнены. Сначала попробую решить в досудебном прядке», — отметил мужчина.
Что с домом сейчас
Суммы в размере 1,7 млн рублей, которая была выиграна в суде, не хватило на все недостатки. Поэтому пермяк потратил эту сумму на те работы, которые необходимо сделать в первую очередь. «Нанял бригаду строителей. Они перебрали крышу, укрепили дом, чтобы он не разъехался. Эксперт местами посчитал по смешным ценам, поэтому исправить все в рамках этого бюджета не получится», — отметил Иван.
Семья переехала в новый дом, но жить приходится только на первом этаже. Второй пока законсервирован. «Площадь первого этажа — 60 квадратных метров. В холодные месяцы зимы за отопление приходится платить до 19 тысяч рублей, хотя у нас действует деревенский тариф», — отметил пермяк.
Как такое не допустить
От подобной ситуации никто не застрахован. Но ее можно избежать, если воспользоваться услугами строительного контроля.
«Во-первых, нужно составить проект дома и разобраться в нем. Во-вторых, никому нельзя доверять. Застройщики всегда будут стараться обворожить и расположить к себе клиента. В-третьих, не стоит экономить на строительном контроле. Его должен проводить специалист не от застройщика», — рассказал Иван.
Пермяк добавил, что в случае судебных споров ответственность за недостатки будет нести эксперт и застройщик, а не заказчик. Также он рекомендовал искать реальные отзывы о подрядчиках. На популярных сервисах нередко их подделывают.
«Оставлял подробный отзыв на 2ГИС о „ПО „Проект“. После него рейтинг компании сильно упал. Но за моим комментарием стали появляться положительные короткие отзывы, где писали „класс“, „отличная компания“ и так далее. Один из таких отзывов вообще оставил директор этой же компании“, — отметил Иван.
URA.RU готово предоставить слово ООО «ПО „Проект“ и ООО „Уралэксперт“, упомянутым в публикации. Соответствующие запросы были отправлены на имена руководителей компаний.
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