13 января 2025

В Перми снова заметили элитный суперкар Tesla Cybertruck. Фото

В Перми появился электрокар Tesla Cybertruck
© Служба новостей «URA.RU»
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Электрокар Tesla Cybertruck появился в Перми (архивное фото)
Электрокар Tesla Cybertruck появился в Перми (архивное фото) Фото:

В Перми снова заметили суперкар Tesla Cybertruck. Фото поделился представитель сообщества «Электро Прикамье» Александр Шаврин в соцсетях.

«Вот и кибер в Перми. Сразу говорю — не мой», — прокомментировал фото Шаврин. Электрокар был припаркован на территории технопарка Morion Digital.

Tesla Cybertruck — пикап в стиле киберпанк, который выпускает компания Илона Маска. Его стоимость доходит до 35 500 000 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки уже наблюдали Tesla Cybertruck летом 2024 года. Автомобиль был в городе проездом, а затем отправился к своему покупателю.

Электрокар припаркован на территории технопарка Morion Digital
Электрокар припаркован на территории технопарка Morion Digital
Фото:

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В Перми снова заметили суперкар Tesla Cybertruck. Фото поделился представитель сообщества «Электро Прикамье» Александр Шаврин в соцсетях. «Вот и кибер в Перми. Сразу говорю — не мой», — прокомментировал фото Шаврин. Электрокар был припаркован на территории технопарка Morion Digital. Tesla Cybertruck — пикап в стиле киберпанк, который выпускает компания Илона Маска. Его стоимость доходит до 35 500 000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки уже наблюдали Tesla Cybertruck летом 2024 года. Автомобиль был в городе проездом, а затем отправился к своему покупателю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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