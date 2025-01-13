Электрокар Tesla Cybertruck появился в Перми (архивное фото)
В Перми снова заметили суперкар Tesla Cybertruck. Фото поделился представитель сообщества «Электро Прикамье» Александр Шаврин в соцсетях.
«Вот и кибер в Перми. Сразу говорю — не мой», — прокомментировал фото Шаврин. Электрокар был припаркован на территории технопарка Morion Digital.
Tesla Cybertruck — пикап в стиле киберпанк, который выпускает компания Илона Маска. Его стоимость доходит до 35 500 000 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки уже наблюдали Tesla Cybertruck летом 2024 года. Автомобиль был в городе проездом, а затем отправился к своему покупателю.
Электрокар припаркован на территории технопарка Morion Digital
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