В районе села Русское Поречное (Курская область) украинские войска находятся в так называемой «бутылке», и их положение ухудшается с каждым днем. Об этом сообщил командир 352-го батальона группировки войск «Север» ВС РФ с позывным Странник.
«Они сидят в бутылке, а бутылочное горлышко в наших руках. Когда раскиснут поля, у них останется всего две асфальтовые дороги, и там они все и умрут. Нечего было приходить на нашу землю», — заявил Странник. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что вскоре ВСУ лишатся возможность передвигаться на внедорожниках по полевым дорогам из-за повышения температуры и раскисания полей, что приведет к нехватке снабжения.
В Русском Поречном после освобождения были обнаружены тела замученных мирных жителей. Следствие установило причастность пятерых военнослужащих ВСУ к убийствам 11 мужчин и трех женщин, а также изнасилованиям и убийствам восьми женщин в период с 28 сентября по 24 ноября 2024 года. В августе 2024 года подразделения ВСУ захватили село Николаево-Дарьино (Курской области), где, по данным Минобороны РФ, было убито большинство местных жителей.
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