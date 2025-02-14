Рогов высказался за признание зверств ВСУ в Курской области геноцидом

Рогов: действия ВСУ под Курском нужно признать геноцидом
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Рогов заявил, что еще предстоит выяснить весь масштаб бесчинств ВСУ в Курской области
Рогов заявил, что еще предстоит выяснить весь масштаб бесчинств ВСУ в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Зверства украинской армии в Курской области должны быть квалифицированы как геноцид. Об этом сообщил председатель комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. 

«Зверства украинских боевиков в оккупированной части Курской области нужно признать геноцидом. Преступления в Коренево, Русском Поречном, Николаево-Дарьино наглядно показывают, что боевики ВСУ массово убивали людей по национальному признаку — как русских», — заявил Рогов. Его слова передает РИА Новости. 

Он также отметил, что посетил Курскую область и принял участие в круглом столе с темой «Геноцид мирного населения в период оккупации нацистами: повторение истории». На мероприятии обсуждались зверства, совершенные ВСУ, и расстрелы гражданских лиц. Также были проведены исторические параллели. Владимир Рогов отметил, что полный объем бесчинств, совершенных украинскими военными, еще предстоит выяснить. Отмечается, что вся информация будет переведена на иностранные языки и распространена по всему миру, чтобы международное сообщество узнало истинное лицо режима президента Украины Владимира Зеленского.

Одним из примеров зверств армии Украины в регионе является случай в августе 2024 года. Тогда подразделения ВСУ взяли под контроль село Николаево-Дарьино (Курская область), большинство местных жителей не смогли эвакуироваться до его захвата. Согласно информации Минобороны РФ, украинские войска уничтожили практически всех людей, удалось выжить только одному мужчине. 

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Зверства украинской армии в Курской области должны быть квалифицированы как геноцид. Об этом сообщил председатель комиссия Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.  «Зверства украинских боевиков в оккупированной части Курской области нужно признать геноцидом. Преступления в Коренево, Русском Поречном, Николаево-Дарьино наглядно показывают, что боевики ВСУ массово убивали людей по национальному признаку — как русских», — заявил Рогов. Его слова передает РИА Новости.  Он также отметил, что посетил Курскую область и принял участие в круглом столе с темой «Геноцид мирного населения в период оккупации нацистами: повторение истории». На мероприятии обсуждались зверства, совершенные ВСУ, и расстрелы гражданских лиц. Также были проведены исторические параллели. Владимир Рогов отметил, что полный объем бесчинств, совершенных украинскими военными, еще предстоит выяснить. Отмечается, что вся информация будет переведена на иностранные языки и распространена по всему миру, чтобы международное сообщество узнало истинное лицо режима президента Украины Владимира Зеленского. Одним из примеров зверств армии Украины в регионе является случай в августе 2024 года. Тогда подразделения ВСУ взяли под контроль село Николаево-Дарьино (Курская область), большинство местных жителей не смогли эвакуироваться до его захвата. Согласно информации Минобороны РФ, украинские войска уничтожили практически всех людей, удалось выжить только одному мужчине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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