ТАСС: жена экс-мэра Сочи угрожала свидетелям убийством

Жена экс-мера Сочи Алексея Копайгородского Янина, обвиняемая в коррупции, принуждала свидетелей, причастных уголовному делу, к даче ложных показаний, угрожая им убийством. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Обвиняемой Копайгородской были нарушены условия содержания под домашним арестом в части общения с лицами, имеющими отношение к ранее возбужденному уголовному делу, а также не являющимися ее близкими родственниками, которых она принуждала к даче ложных показаний, угрожая им убийством и причинением вреда здоровью (ч.2 ст.309 УК РФ)», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.
Копайгородская, по мнению следствия, намеренно препятствовала расследованию дела против себя и мужа. Кроме того, в рамках этого дела задержан еще один фигурант, которому обвинение пока не предъявлено.
В феврале суд продлил домашний арест Янине Копайгородской до 17 мая, но позже ужесточил меру пресечения, поместив ее в СИЗО. Следствие утверждает, что в ноябре 2023 года Алексей через жену получил взятку в размере более 43 млн рублей от сочинского предпринимателя за создание благоприятных условий для бизнеса.
Супруги были задержаны осенью, проводились обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, изъяты деньги, документы и другие доказательства. Также им инкриминируется хищение земельных участков в Сочи. Копайгородские свою вину не признают.
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