Пермяк Мичков стал первым новичком текущего сезона НХЛ с 20 голами

Нападающий «Филадельфии Флайерз», воспитанник пермского «Молота» Матвей Мичков забросил свою двадцатую шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для 20-летнего форварда сезон-2024/2025 является первым в карьере.
«В домашнем матче регулярного чемпионата с „Виннипег Джетс“ (1:4) форвард Мичков записал на свой счет единственный гол „Флайерз“. Он случился на 58 минуте. Таким образом, Мичков установил рекорд по забитым голам среди новичков в текущем сезоне», — сообщает российский спортивный портал «Чемпионат».
Это поспособствовало тому, что Мичков обогнал в гонке снайперов-новичков нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини. На его счету 19 заброшенных шайб. Кроме того, на счету пермяка 26 результативных передач. На достижение статистики 20+26 ему потребовалась 61 игра.
Ранее URA.RU уже сообщало о рекорде пермяка, на которого молятся в США. Пермский хоккеист набрал очки в пяти матчах НХЛ подряд.
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