06 марта 2025

Пермяк Мичков стал первым новичком текущего сезона НХЛ с 20 голами

© Служба новостей «URA.RU»
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Мичков обогнал в гонке снайперов-новичков нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини
Мичков обогнал в гонке снайперов-новичков нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини Фото:

Нападающий «Филадельфии Флайерз», воспитанник пермского «Молота» Матвей Мичков забросил свою двадцатую шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для 20-летнего форварда сезон-2024/2025 является первым в карьере.

«В домашнем матче регулярного чемпионата с „Виннипег Джетс“ (1:4) форвард Мичков записал на свой счет единственный гол „Флайерз“. Он случился на 58 минуте. Таким образом, Мичков установил рекорд по забитым голам среди новичков в текущем сезоне», — сообщает российский спортивный портал «Чемпионат».

Это поспособствовало тому, что Мичков обогнал в гонке снайперов-новичков нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини. На его счету 19 заброшенных шайб. Кроме того, на счету пермяка 26 результативных передач. На достижение статистики 20+26 ему потребовалась 61 игра.

Ранее URA.RU уже сообщало о рекорде пермяка, на которого молятся в США. Пермский хоккеист набрал очки в пяти матчах НХЛ подряд.

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Нападающий «Филадельфии Флайерз», воспитанник пермского «Молота» Матвей Мичков забросил свою двадцатую шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для 20-летнего форварда сезон-2024/2025 является первым в карьере. «В домашнем матче регулярного чемпионата с „Виннипег Джетс“ (1:4) форвард Мичков записал на свой счет единственный гол „Флайерз“. Он случился на 58 минуте. Таким образом, Мичков установил рекорд по забитым голам среди новичков в текущем сезоне», — сообщает российский спортивный портал «Чемпионат». Это поспособствовало тому, что Мичков обогнал в гонке снайперов-новичков нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини. На его счету 19 заброшенных шайб. Кроме того, на счету пермяка 26 результативных передач. На достижение статистики 20+26 ему потребовалась 61 игра. Ранее URA.RU уже сообщало о рекорде пермяка, на которого молятся в США. Пермский хоккеист набрал очки в пяти матчах НХЛ подряд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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