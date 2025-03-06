06 марта 2025

Стоматолог из ХМАО раскрыла, как навсегда избежать кариеса

Стоматолог Бакиева: пребиотики для полости рта помогут навсегда забыть о кариесе
© Служба новостей «URA.RU»
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Элина Бакиева дала пять советов, чтобы навсегда забыть о кариесе
Элина Бакиева дала пять советов, чтобы навсегда забыть о кариесе Фото:

Чтобы навсегда избежать кариеса на зубах, нужно соблюдать всего пять правил. Об этом рассказала URA.RU врач-стоматолог из Сургута Элина Бакиева.

«Избавиться от кариеса можно только комплексно. Соблюдая все эти пункты, о нем точно можно забыть навсегда», — говорит врач.

  • Для начала нужно тщательно вылечить уже имеющийся кариес.
  • Также нужно вылечить слюну. Если она вязкая или густая — это непременно вызовет кариозные бактерии.
  • Важно выработать привычку соблюдать все этапы домашней гигиены: использовать правильную зубную пасту, нить, ершики, ирригатор.
  • Не забывать менять зубные щетки.
  • Тщательно следить за питанием.

Также помогает избавиться от кариеса применение специальных пребиотиков для полости рта. Они выравнивают бактериальный «пейзаж» и борются с пагубными бактериями.

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Чтобы навсегда избежать кариеса на зубах, нужно соблюдать всего пять правил. Об этом рассказала URA.RU врач-стоматолог из Сургута Элина Бакиева. «Избавиться от кариеса можно только комплексно. Соблюдая все эти пункты, о нем точно можно забыть навсегда», — говорит врач. Также помогает избавиться от кариеса применение специальных пребиотиков для полости рта. Они выравнивают бактериальный «пейзаж» и борются с пагубными бактериями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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