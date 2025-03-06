Стоматолог из ХМАО раскрыла, как навсегда избежать кариеса

Элина Бакиева дала пять советов, чтобы навсегда забыть о кариесе
Чтобы навсегда избежать кариеса на зубах, нужно соблюдать всего пять правил. Об этом рассказала URA.RU врач-стоматолог из Сургута Элина Бакиева.
«Избавиться от кариеса можно только комплексно. Соблюдая все эти пункты, о нем точно можно забыть навсегда», — говорит врач.
- Для начала нужно тщательно вылечить уже имеющийся кариес.
- Также нужно вылечить слюну. Если она вязкая или густая — это непременно вызовет кариозные бактерии.
- Важно выработать привычку соблюдать все этапы домашней гигиены: использовать правильную зубную пасту, нить, ершики, ирригатор.
- Не забывать менять зубные щетки.
- Тщательно следить за питанием.
Также помогает избавиться от кариеса применение специальных пребиотиков для полости рта. Они выравнивают бактериальный «пейзаж» и борются с пагубными бактериями.
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