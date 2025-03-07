В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели план «Ковер»

Международные аэропорты Владикавказа и Грозного закрыли для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет, рассказали в telegram-канале Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03:13 МСК введены в аэропортах: Владикавказ Грозный. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет» — сообщает представитель Росавиации в своем telegram-канале.
Ранее временные ограничения действовали в аэропортах Волгограда и Саратова. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы
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