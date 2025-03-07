07 марта 2025

В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели план «Ковер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Еще в двух городах России ввели план «Ковер»
Еще в двух городах России ввели план «Ковер» Фото:

Международные аэропорты Владикавказа и Грозного закрыли для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет, рассказали в telegram-канале Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03:13 МСК введены в аэропортах: Владикавказ Грозный. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет» — сообщает представитель Росавиации в своем telegram-канале.

Ранее временные ограничения действовали в аэропортах Волгограда и Саратова. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы

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Международные аэропорты Владикавказа и Грозного закрыли для приема и вылета самолетов, объявлен план «Ковер». Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет, рассказали в telegram-канале Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 03:13 МСК введены в аэропортах: Владикавказ Грозный. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет» — сообщает представитель Росавиации в своем telegram-канале. Ранее временные ограничения действовали в аэропортах Волгограда и Саратова. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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