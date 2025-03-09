09 марта 2025
08 марта 2025

Депздрав ХМАО сделал заявление из-за пробирок с кровью, выброшенных на дорогу

Депздрав ХМАО отчитался о проверке выброшенных на дорогу пробирок с кровью
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Местные заметили около Нефтеюганска выброшенные на дорогу пробирки с кровью
Местные заметили около Нефтеюганска выброшенные на дорогу пробирки с кровью Фото:

Департамент здравоохранения ХМАО организовал проверку из-за пробирок с кровью, выброшенных на дорогу. О результатах URA.RU сообщил замдиректора окружного депздрава Максим Малхасьян.

«Факты утери медицинских отходов (в том числе пробирок) подведомственными депздраву Югры медицинскими организациями не подтверждены», — прокомментировал ситуацию Малхасьян. Причастность частных клиник или ветеринарных организаций к произошедшему не исключена.

Фото с пробирками крови, разбросанными на снегу вдоль трассы у Нефтеюганска, очевидцы опубликовали в telegram-канале. Местные заметили, что на пробирках были написаны личные данные пациентов.

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Департамент здравоохранения ХМАО организовал проверку из-за пробирок с кровью, выброшенных на дорогу. О результатах URA.RU сообщил замдиректора окружного депздрава Максим Малхасьян. «Факты утери медицинских отходов (в том числе пробирок) подведомственными депздраву Югры медицинскими организациями не подтверждены», — прокомментировал ситуацию Малхасьян. Причастность частных клиник или ветеринарных организаций к произошедшему не исключена. Фото с пробирками крови, разбросанными на снегу вдоль трассы у Нефтеюганска, очевидцы опубликовали в telegram-канале. Местные заметили, что на пробирках были написаны личные данные пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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