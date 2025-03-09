Депздрав ХМАО сделал заявление из-за пробирок с кровью, выброшенных на дорогу

Департамент здравоохранения ХМАО организовал проверку из-за пробирок с кровью, выброшенных на дорогу. О результатах URA.RU сообщил замдиректора окружного депздрава Максим Малхасьян.
«Факты утери медицинских отходов (в том числе пробирок) подведомственными депздраву Югры медицинскими организациями не подтверждены», — прокомментировал ситуацию Малхасьян. Причастность частных клиник или ветеринарных организаций к произошедшему не исключена.
Фото с пробирками крови, разбросанными на снегу вдоль трассы у Нефтеюганска, очевидцы опубликовали в telegram-канале. Местные заметили, что на пробирках были написаны личные данные пациентов.
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