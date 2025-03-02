Жителей ХМАО шокировали пробирки с кровью, выброшенные на трассе возле Нефтеюганска. Фото инцидента югорчане поделились в соцсетях.
«Не доезжая 14 км до Приобского месторождения, со стороны Нефтеюганска, обнаружили такую картину! Пробирки с анализами крови просто выкинули в повороте», — написала удивленная пара в telegram-канале «Это Юганск, детка!».
В комментариях предположили, что пробирки с анализами таким образом попытались утилизировать, либо, может быть, выкинули специально. Также местные жители обратили внимание на то, что на пробирках были написаны личные данные пациентов.
В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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