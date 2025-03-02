02 марта 2025

«Ищите свою кровь там»: жителей ХМАО шокировали пробирки, выброшенные на трассе. Фото

Жителей ХМАО шокировали пробирки с кровью, выброшенные на обочине трассы
© Служба новостей «URA.RU»
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На обочине дороги югорчане нашли пробирки с кровью
На обочине дороги югорчане нашли пробирки с кровью Фото:

Жителей ХМАО шокировали пробирки с кровью, выброшенные на трассе возле Нефтеюганска. Фото инцидента югорчане поделились в соцсетях.

«Не доезжая 14 км до Приобского месторождения, со стороны Нефтеюганска, обнаружили такую картину! Пробирки с анализами крови просто выкинули в повороте», — написала удивленная пара в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

В комментариях предположили, что пробирки с анализами таким образом попытались утилизировать, либо, может быть, выкинули специально. Также местные жители обратили внимание на то, что на пробирках были написаны личные данные пациентов.

В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

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Жителей ХМАО шокировали пробирки с кровью, выброшенные на трассе возле Нефтеюганска. Фото инцидента югорчане поделились в соцсетях. «Не доезжая 14 км до Приобского месторождения, со стороны Нефтеюганска, обнаружили такую картину! Пробирки с анализами крови просто выкинули в повороте», — написала удивленная пара в telegram-канале «Это Юганск, детка!». В комментариях предположили, что пробирки с анализами таким образом попытались утилизировать, либо, может быть, выкинули специально. Также местные жители обратили внимание на то, что на пробирках были написаны личные данные пациентов. В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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