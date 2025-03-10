Под Екатеринбургом массово закрыли опасные шаурмечные

В Ревде (Свердловская область) закрыли четыре точки общепита, в которых отравились несколько человек. У пострадавших, питавшихся в кафе Royal Kebab, Shah Kebab и «Бухара» выявили острые кишечные инфекции, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«При обследовании выявлены нарушения санитарного законодательства в работе Shah Kebab по ул. Олега Кошевого, 17; Royal Kebab по ул. Максима Горького, 39/1 и ул. Карла Либкнехта, 24/1; „Бухара“ по ул. Ковельская, 1А», — следует из сообщения. Заведения закрыли на 30 суток.
Проверка Роспотребнадзора установила, что в закусочных не соблюдались требования санитарных норм. Павильоны не были оборудованы системами водоснабжения и водоотведения, там же не проводился контроль сырья и готовой продукции, а сотрудники работали без медкнижек.
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