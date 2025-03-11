В Златоусте снесут падающую стену, угрожающую прохожим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас накренившаяся стена завалена снегом
Сейчас накренившаяся стена завалена снегом Фото:

В Златоусте Челябинской области снесут падающую стену, которая подпирает разноуровневые пласты и не дает обрушиться им на дорогу. Об Этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сейчас готовятся документы для заключения договора на демонтаж подпорной стены. параллельно готовится аналогичный пакет для благоустройства данного участка. Здесь запланированы работы по укреплению косогора с разбивкой цветочных клумб», — уточнили в пресс-службе администрации Златоуста.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе городской мэрии, уже завтра территория будет ограждена, а с ГАИ согласована схема движения транспорта на период демонтажа. В Златоусте минувшим летом уже обрушили стену объекта культурного значения, демонтаж аварийных конструкций ведет лицензированный Министерство культуры подрядчик.

Подпорную стенку демонтируют
Подпорную стенку демонтируют
Фото:

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В Златоусте Челябинской области снесут падающую стену, которая подпирает разноуровневые пласты и не дает обрушиться им на дорогу. Об Этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Сейчас готовятся документы для заключения договора на демонтаж подпорной стены. параллельно готовится аналогичный пакет для благоустройства данного участка. Здесь запланированы работы по укреплению косогора с разбивкой цветочных клумб», — уточнили в пресс-службе администрации Златоуста. Как рассказали URA.RU в пресс-службе городской мэрии, уже завтра территория будет ограждена, а с ГАИ согласована схема движения транспорта на период демонтажа. В Златоусте минувшим летом уже обрушили стену объекта культурного значения, демонтаж аварийных конструкций ведет лицензированный Министерство культуры подрядчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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