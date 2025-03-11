Редкие картины выкупили из частной коллекции екатеринбургские музейщики. Фото

Музей наивного искусства в Екатеринбурге купил картины Афанасия Чепкасова

11 марта 2025 в 17:16 Размер текста - 17 +

Увидеть яркие жизнеутверждающие картины можно в Музее наивного искусства Фото: Илья Московец © URA.RU Музей наивного искусства в Екатеринбурге приобрел три картины художника Афанасия Чепкасова, который отличается от коллег своими монументальными работами — это нетипично и редко для наива. Их покажут на новой выставке «Судьба человека», где будет представлена живопись и воспоминания художников-ветеранов Великой Отечественной войны. «Было получено 26 картин. Мы купили по документам только три, но если бы не приобрели их, то остальные не получили. Глобально это большая передача, но на выставке представлены далеко не все работы — многие из них нуждаются в реставрации», — поделилась с URA.RU заведующая отделом наивного искусства Елена Тимошенко. Всего на выставке «Судьба человека» покажут 60 работ четырех уральских художников, в чьих произведениях отражается опыт участия в Великой Отечественной войне или его последствия. Экспозицию поделили на два блока: работы двух авторов отражают, как остро они переживали ужасы войны, двух других — как они сконцентрированы на мирной жизни. Работы дополняют письма, мемуары и тексты художников Фото: Илья Московец © URA.RU Например, картины Афанасия Чепкасова, который был призван на фронт, но быстро получил ранение и попал в госпиталь, делают акцент на беззаботных, колоритных советских сюжетах. Его работы наполнены яркими красками, песнями и весельем, а формат произведений нетипичен для наива — они монументальны, причина этому — работа Чепкасова в качестве маляра и художника-оформителя на ВДНХ. Павел Устюгов был дважды ранен и контужен, сражался на Северном и Украинском фронтах, в составе танкового полка дошел до Венгрии. В начале своего пути художник изображает сцены бомбардировок, пожаров, тяжелораненых солдат, но со временем переключается на пейзажи, животных и радостных трудящихся. Несколько иное настроение у Николая Скороходова. Он служил на Ленинградском фронте под началом маршала Советского Союза Климента Ворошилова, трижды оказывался в плену и трижды из него бежал, это отражается и в его работах. Среди экспозиции также выделяется Александра Уткина — единственная женщина-художница на выставке. Она ушла добровольцем в медсестры, но стала выдающейся артиллеристкой. В мирной жизни она пришла к искусству, в котором одна из немногих не побоялась показывать суровые военные годы. Выставка откроется в Музее наивного искусства 12 марта. Посмотреть на то, как художники с помощью своих картин несли манифест ценности человеческой жизни, можно до 11 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музей наивного искусства в Екатеринбурге приобрел три картины художника Афанасия Чепкасова, который отличается от коллег своими монументальными работами — это нетипично и редко для наива. Их покажут на новой выставке «Судьба человека», где будет представлена живопись и воспоминания художников-ветеранов Великой Отечественной войны. «Было получено 26 картин. Мы купили по документам только три, но если бы не приобрели их, то остальные не получили. Глобально это большая передача, но на выставке представлены далеко не все работы — многие из них нуждаются в реставрации», — поделилась с URA.RU заведующая отделом наивного искусства Елена Тимошенко. Всего на выставке «Судьба человека» покажут 60 работ четырех уральских художников, в чьих произведениях отражается опыт участия в Великой Отечественной войне или его последствия. Экспозицию поделили на два блока: работы двух авторов отражают, как остро они переживали ужасы войны, двух других — как они сконцентрированы на мирной жизни. Например, картины Афанасия Чепкасова, который был призван на фронт, но быстро получил ранение и попал в госпиталь, делают акцент на беззаботных, колоритных советских сюжетах. Его работы наполнены яркими красками, песнями и весельем, а формат произведений нетипичен для наива — они монументальны, причина этому — работа Чепкасова в качестве маляра и художника-оформителя на ВДНХ. Павел Устюгов был дважды ранен и контужен, сражался на Северном и Украинском фронтах, в составе танкового полка дошел до Венгрии. В начале своего пути художник изображает сцены бомбардировок, пожаров, тяжелораненых солдат, но со временем переключается на пейзажи, животных и радостных трудящихся. Несколько иное настроение у Николая Скороходова. Он служил на Ленинградском фронте под началом маршала Советского Союза Климента Ворошилова, трижды оказывался в плену и трижды из него бежал, это отражается и в его работах. Среди экспозиции также выделяется Александра Уткина — единственная женщина-художница на выставке. Она ушла добровольцем в медсестры, но стала выдающейся артиллеристкой. В мирной жизни она пришла к искусству, в котором одна из немногих не побоялась показывать суровые военные годы. Выставка откроется в Музее наивного искусства 12 марта. Посмотреть на то, как художники с помощью своих картин несли манифест ценности человеческой жизни, можно до 11 мая.