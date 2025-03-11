В Екатеринбурге заметили Porsche 911 (последнего поколения 992) в версии Dakar, разработанный для бездорожья. По открытым источникам, таких автомобилей произвели всего 2,5 тысячи штук. Фотография спорткара распространилась по соцсетям.
«Встречайте новинку тиражом 2,5 тысячи машин. На данный момент это единственный Dakar в Екатеринбурге и второй на Урале», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Цена такого автомобиля — примерно 50 миллионов рублей.
Porsche 911 (992) Dakar — это первая внедорожная версия модели спорткара 911, выпущенная в 2022 году. Она создана в честь победы Porsche 953 в ралли «Париж — Дакар» 1984 года. Эта машина имеет полный привод и усиленную подвеску, а также специально разработанные для нее шины. Расцветка напоминает дизайн победного 953.
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