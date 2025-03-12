Россия развивает успехи в Судже и близка к освобождению Курской области — карта СВО 12 марта

Российская армия установила флаг у здания администрации в центре города Суджа (Курская область). Об этом рассказал комбат из группировки «Север».
ВС РФ побеждают и близки к полному триумфу в Курской области. Они продолжают активный штурм Суджи, освободив, в частности, промзону. Также российские военные освободили село в ДНР и продолжают противостоять контратакам ВСУ в Дзержинске. Над российскими территориями за ночь сбит 21 беспилотник. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
Курская область
ВС РФ развивают успешное наступление — они освободили Казачью Локню, Замостье, Мирный, Бондаревку и ряд других населенных пунктов. Российские силы ведут активный штурм города Суджа. Военнослужащие освободили промзоны города и установили триколор на здании администрации. О последнем факте рассказал комбат из группировки «Север» в беседе с РИА Новости.
ВС РФ продолжают ликвидацию украинских войск в районе. ВСУ действуют разрозненными группами, для полного контроля над Суджей может понадобиться еще несколько дней, сообщил военный эксперт, полковник Геннадий Алехин. В настоящее время внутри находится несколько тысяч украинских бойцов, сообщили ТАСС в силовых структурах.
Forbes пишет, что бригады ВСУ, в том числе самые сильные, начали покидать Курскую область. Они передислоцируются на территории Украины. Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что ближайшие два дня украинских войск в Курской области не останется. Польский генерал Богуслав Пацек подчеркнул, что ВС РФ побеждают и близки к полному триумфу в Курской области.
ДНР
Российские военные освободили село Днепроэнергия, пишет telegram-канал WarGonzo. Он находится недалеко от границы Днепропетровской области. ВСУ пытаются контратаковать в Дзержинске (украинское название — Торецк), перебрасывая туда
ЛНР
Семь военнослужащих 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен российской группировке войск «Запад» в районе Новолюбовки на Сватовском направлении. На месте сдачи были обнаружены двое убитых украинских военных, застреленные своими сослуживцами.
ВС РФ продвинулись на 300 метров вдоль дороги под городом Кременная. Они закрепились на позициях в лесу, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Запорожская область
Фиксируются успехи ВС РФ. Есть продвижение в районе села Пятихатки.
Война дронов
Средства ПВО сбили 21 дрон ВСУ. Так, над Брянской областью было уничтожено 12 БПЛА, над Черным морем и Курской областью — по два, над Калужской областью и Крымом — по одному.
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