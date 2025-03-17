Следователи СК выясняют причину обрушения потолка жилого дома в Березниках

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Потолок обрушился в жилой пермской пятиэтажке
Потолок обрушился в жилой пермской пятиэтажке Фото:

В Березниках следователи СК России по Пермскому краю проводят проверку по факту частичного обрушения фрагмента потолка в многоквартирном доме. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 марта 2025 года.

«Предварительно установлено, что в кухне одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома, произошло частичное обрушение. Обрушилось деревянное потолочное перекрытие», — сообщил telegram-канал СУ СК России по Пермскому краю.

В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас место происшествия осмотрел следователь, были проведены опросы очевидцев и другие проверочные мероприятия. После окончания проверки будет принято решение относительно возбуждения уголовного дела.

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В Березниках следователи СК России по Пермскому краю проводят проверку по факту частичного обрушения фрагмента потолка в многоквартирном доме. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 марта 2025 года. «Предварительно установлено, что в кухне одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома, произошло частичное обрушение. Обрушилось деревянное потолочное перекрытие», — сообщил telegram-канал СУ СК России по Пермскому краю. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас место происшествия осмотрел следователь, были проведены опросы очевидцев и другие проверочные мероприятия. После окончания проверки будет принято решение относительно возбуждения уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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