Следователи СК выясняют причину обрушения потолка жилого дома в Березниках

В Березниках следователи СК России по Пермскому краю проводят проверку по факту частичного обрушения фрагмента потолка в многоквартирном доме. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 марта 2025 года.
«Предварительно установлено, что в кухне одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома, произошло частичное обрушение. Обрушилось деревянное потолочное перекрытие», — сообщил telegram-канал СУ СК России по Пермскому краю.
В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас место происшествия осмотрел следователь, были проведены опросы очевидцев и другие проверочные мероприятия. После окончания проверки будет принято решение относительно возбуждения уголовного дела.
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