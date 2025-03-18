Мантуров оценил перспективы возвращения Renault в Россию

Возвращение Renault в капитал «АвтоВАЗа» будет возможно при условии выполнения определенных требований, указанных в договоре. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Среди ключевых условий — поставка комплектующих и поддержание систем цифрового управления.
«Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, значит, опцион такой сохраняется. Там было много условий сохранения этого опциона, в том числе и соблюдение поставки комплектующих, сохранение систем цифрового управления. Но вот здесь нужно будет „АвтоВАЗу“ задать вопрос: исполнила ли компания Renault свои обязательства», — прокомментировал Мантуров во время форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова передает РИА Новости.
Renault весной 2022 года передала государству России значительную долю акций «АвтоВАЗа» и целиком завод «Рено Россия». Тем не менее в ходе заключения сделки был предусмотрен опцион на обратный выкуп акций в течение шести лет. Исполнительный директор Renault Лука де Мео не исключает возможность возвращения компании на российский рынок.
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