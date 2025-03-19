Ганчев: мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках

На харьковском направлении мобилизованные украинцы доставляются на фронт в наручниках. Это делается для того, чтобы они не смогли избежать службы в зоне боевых действий, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«Их (мобилизованных, — прим. URA.RU) привозят практически до самого „передка“ в наручниках», — сказал Виталий Ганчев в беседе с ТАСС. По его словам, это необходимо для того, чтобы насильно мобилизованный гражданин Украины не сбежал по пути на фронт. Только после этого им выдают оружие, поскольку деться от «могилизации» уже некуда, подчеркнул глава Харьковской ВГА.
Ганчев также отметил, что в рядах ВСУ достаточно распространена практика дезертирства, при этом за возможность покинуть зону боевых действий нередко предлагается взятка. Сумма такой взятки может достигать до пяти тысяч долларов.
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