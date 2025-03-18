18 марта 2025

В Аше начали подрыв льда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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паводок Чебаркульский район, паводок
В Аше провели ослабление льда Фото:
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Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Аше Челябинской области, где паводком подтоплены 268 садовых и жилых дома, 19 марта начали подрыв льда. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС региона, ледовый затор тронулся.

«На реке Сим взрывотехники Министерства обороны произвели ослабление льда. Остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков», — сообщили URA.RU в МЧС.

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В Челябинской области начался паводок. Онлайн-трансляция

Сейчас в пункт временного размещения эвакуированы 208 жителей, 38 из них — дети. Паводок подтопил новые территории в районе улиц Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская.

Половодье началось в Челябинской области на две недели раньше предполагаемой даты. В МЧС региона введен режим повышенной готовности, сейчас непростая обстановка складывается на южных территориях и в Ашинском районе.

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В Аше Челябинской области, где паводком подтоплены 268 садовых и жилых дома, 19 марта начали подрыв льда. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС региона, ледовый затор тронулся. «На реке Сим взрывотехники Министерства обороны произвели ослабление льда. Остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков», — сообщили URA.RU в МЧС. Сейчас в пункт временного размещения эвакуированы 208 жителей, 38 из них — дети. Паводок подтопил новые территории в районе улиц Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская. Половодье началось в Челябинской области на две недели раньше предполагаемой даты. В МЧС региона введен режим повышенной готовности, сейчас непростая обстановка складывается на южных территориях и в Ашинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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