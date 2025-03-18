В Аше Челябинской области, где паводком подтоплены 268 садовых и жилых дома, 19 марта начали подрыв льда. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС региона, ледовый затор тронулся.
«На реке Сим взрывотехники Министерства обороны произвели ослабление льда. Остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков», — сообщили URA.RU в МЧС.
Сейчас в пункт временного размещения эвакуированы 208 жителей, 38 из них — дети. Паводок подтопил новые территории в районе улиц Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская.
Половодье началось в Челябинской области на две недели раньше предполагаемой даты. В МЧС региона введен режим повышенной готовности, сейчас непростая обстановка складывается на южных территориях и в Ашинском районе.
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