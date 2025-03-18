Природа В Аше начали подрыв льда. Видео 19 марта 2025 в 09:39 Размер текста - 17 + В Аше провели ослабление льда Фото: Анна Журавлева © URA.RU новость из сюжета Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году В Аше Челябинской области, где паводком подтоплены 268 садовых и жилых дома, 19 марта начали подрыв льда. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС региона, ледовый затор тронулся. «На реке Сим взрывотехники Министерства обороны произвели ослабление льда. Остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков», — сообщили URA.RU в МЧС. Новость по теме В Челябинской области начался паводок. Онлайн-трансляция Сейчас в пункт временного размещения эвакуированы 208 жителей, 38 из них — дети. Паводок подтопил новые территории в районе улиц Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская. Половодье началось в Челябинской области на две недели раньше предполагаемой даты. В МЧС региона введен режим повышенной готовности, сейчас непростая обстановка складывается на южных территориях и в Ашинском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Аше Челябинской области, где паводком подтоплены 268 садовых и жилых дома, 19 марта начали подрыв льда. Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС региона, ледовый затор тронулся. «На реке Сим взрывотехники Министерства обороны произвели ослабление льда. Остаются подтопленными 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков», — сообщили URA.RU в МЧС. Сейчас в пункт временного размещения эвакуированы 208 жителей, 38 из них — дети. Паводок подтопил новые территории в районе улиц Нелюбина, Уфимская, Кирова, 22-го Партсъезда, Озимина, Толстого, Советская. Половодье началось в Челябинской области на две недели раньше предполагаемой даты. В МЧС региона введен режим повышенной готовности, сейчас непростая обстановка складывается на южных территориях и в Ашинском районе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям