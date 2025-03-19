В России в 2025 году ждут рекорда по производству мороженого

Производство мороженого в России в 2025 году ожидается на уровне рекордных 650 тысяч тонн, что на 8-9% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Национальный союз производителей молока «Союзмолоко».
За январь 2025 года производство мороженого увеличилось на 8,3%, до 27,8 тысяч тонн за месяц. Прогнозируется дальнейший рост, однако он может быть медленнее, чем в 2024 году, отметил глава «Союзмолока» Артем Белов, его слова передает «Коммерсантъ».
За 2024 год объемы выросли на 14,5%. Отмечается, что данный рост обусловлен увеличением спроса в розничной торговле и сфере общественного питания, а это, в свою очередь, связано с ростом доходов населения.
По данным исследовательской компании «Нильсен», розничные продажи мороженого за последний год выросли на 19,4% в денежном выражении и почти на 6% в натуральном. Одной из самых популярных категорий стали вафельные стаканчики, мороженое на палочке и рожки.
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