Вдова участника СВО из Екатеринбурга почти год не может добиться выплаты

В Екатеринбурге вдова участника СВО более девяти месяцев не может получить выплаты от страховой компании «Согаз» за гибель мужа. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Со слов заявительницы, она звонила командиру в /ч. Тот ей ответил в том духе, что не он этим занимается. В январе женщина обратилась напрямую в страховую, где ей сообщили, что им документы вообще не поступали. Устав от ожидания и безмолвия ответственных лиц, вдова героя обратилась ко мне», — написал Иванов в своем telegram-канале. Он добавил, что обращался в военную прокуратуру, где выявили нарушения.
Ведомство установило, что документы должностными лицами на выплаты в страховую не направлялись, не был издан приказ о поощрении за посмертное присвоение ордена Мужества. Кроме того, расходы на погребение семье не компенсировали. Депутат добавил, что ситуацию продолжает контролировать военная прокуратура.
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