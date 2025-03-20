СОБР избил танцора, выстрелившего у храма в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На лице мужчины видны синяки
На лице мужчины видны синяки Фото:

Сотрудники СОБР при задержании избили 30-летнего Романа Штадлера, который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«Роман добровольно открыл дверь своей квартиры. Сопротивления он не оказал. Но силовики крайне жестко провели операцию», — сказал собеседник агентства.

Штадлера доставили в Ленинский райсуд для избрания меры пресечения. На лице у него синяки. В зал мужчина шел медленно. Штадлер на вопрос судьи, как он себя чувствует, ответил: «Хорошо».

URA.RU обратилось за комментарием в свердловское управление Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Штадлера задержали вечером 18 марта. Его обвиняют в хулиганстве. Оказалось, что видео, которое разлетелось по СМИ и соцсетям, было записано в 2023 году, сказала его адвокат Наталья Волкова. Кроме того, силовики обвиняют Штадлера в стрельбе из окна. Эпизод произошел в феврале.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники СОБР при задержании избили 30-летнего Романа Штадлера, который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Роман добровольно открыл дверь своей квартиры. Сопротивления он не оказал. Но силовики крайне жестко провели операцию», — сказал собеседник агентства. Штадлера доставили в Ленинский райсуд для избрания меры пресечения. На лице у него синяки. В зал мужчина шел медленно. Штадлер на вопрос судьи, как он себя чувствует, ответил: «Хорошо». URA.RU обратилось за комментарием в свердловское управление Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Штадлера задержали вечером 18 марта. Его обвиняют в хулиганстве. Оказалось, что видео, которое разлетелось по СМИ и соцсетям, было записано в 2023 году, сказала его адвокат Наталья Волкова. Кроме того, силовики обвиняют Штадлера в стрельбе из окна. Эпизод произошел в феврале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...