СОБР избил танцора, выстрелившего у храма в Екатеринбурге. Фото

20 марта 2025 в 17:04 Размер текста - 17 +

На лице мужчины видны синяки Фото: Размик Закарян © URA.RU Сотрудники СОБР при задержании избили 30-летнего Романа Штадлера, который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Роман добровольно открыл дверь своей квартиры. Сопротивления он не оказал. Но силовики крайне жестко провели операцию», — сказал собеседник агентства. Штадлера доставили в Ленинский райсуд для избрания меры пресечения. На лице у него синяки. В зал мужчина шел медленно. Штадлер на вопрос судьи, как он себя чувствует, ответил: «Хорошо». URA.RU обратилось за комментарием в свердловское управление Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Штадлера задержали вечером 18 марта. Его обвиняют в хулиганстве. Оказалось, что видео, которое разлетелось по СМИ и соцсетям, было записано в 2023 году, сказала его адвокат Наталья Волкова. Кроме того, силовики обвиняют Штадлера в стрельбе из окна. Эпизод произошел в феврале. Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники СОБР при задержании избили 30-летнего Романа Штадлера, который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Роман добровольно открыл дверь своей квартиры. Сопротивления он не оказал. Но силовики крайне жестко провели операцию», — сказал собеседник агентства. Штадлера доставили в Ленинский райсуд для избрания меры пресечения. На лице у него синяки. В зал мужчина шел медленно. Штадлер на вопрос судьи, как он себя чувствует, ответил: «Хорошо». URA.RU обратилось за комментарием в свердловское управление Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Штадлера задержали вечером 18 марта. Его обвиняют в хулиганстве. Оказалось, что видео, которое разлетелось по СМИ и соцсетям, было записано в 2023 году, сказала его адвокат Наталья Волкова. Кроме того, силовики обвиняют Штадлера в стрельбе из окна. Эпизод произошел в феврале.