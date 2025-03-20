Сотрудники СОБР при задержании избили 30-летнего Романа Штадлера, который выстрелил возле екатеринбургского храма Большой Златоуст. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.
«Роман добровольно открыл дверь своей квартиры. Сопротивления он не оказал. Но силовики крайне жестко провели операцию», — сказал собеседник агентства.
Штадлера доставили в Ленинский райсуд для избрания меры пресечения. На лице у него синяки. В зал мужчина шел медленно. Штадлер на вопрос судьи, как он себя чувствует, ответил: «Хорошо».
URA.RU обратилось за комментарием в свердловское управление Росгвардии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Штадлера задержали вечером 18 марта. Его обвиняют в хулиганстве. Оказалось, что видео, которое разлетелось по СМИ и соцсетям, было записано в 2023 году, сказала его адвокат Наталья Волкова. Кроме того, силовики обвиняют Штадлера в стрельбе из окна. Эпизод произошел в феврале.
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