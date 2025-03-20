Свердловских водителей поджидает опасность на дорогах

На борьбу с гололедом вывели спецтехнику
На трассах в Свердловской области ожидается гололед 21 марта. Об этом сообщил ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-каналах дорог до Перми, Челябинска и Тюмени.
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 21 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.
Дорожники добавили, что круглосуточно патрулируют дороги и вывели на трассы спецтехнику для борьбы с гололедом. Водителей попросили не мешать дорожной технике.
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