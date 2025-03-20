20 марта 2025

Свердловских водителей поджидает опасность на дорогах

На трассах в Свердловской области ожидается гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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На борьбу с гололедом вывели спецтехнику
На борьбу с гололедом вывели спецтехнику Фото:

На трассах в Свердловской области ожидается гололед 21 марта. Об этом сообщил ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-каналах дорог до Перми, Челябинска и Тюмени.

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 21 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении.

Дорожники добавили, что круглосуточно патрулируют дороги и вывели на трассы спецтехнику для борьбы с гололедом. Водителей попросили не мешать дорожной технике.

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На трассах в Свердловской области ожидается гололед 21 марта. Об этом сообщил ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-каналах дорог до Перми, Челябинска и Тюмени. «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 21 марта в отдельных районах Свердловской области ожидается гололедица на дорогах», — говорится в сообщении. Дорожники добавили, что круглосуточно патрулируют дороги и вывели на трассы спецтехнику для борьбы с гололедом. Водителей попросили не мешать дорожной технике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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