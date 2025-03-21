В России обвинили Украину в нарушении договоренностей о боевом перемирии

Украина нарушила договоренности, касающиеся нападений на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Уже со стороны Украины были нарушены эти договоренности [по прекращению атак на объекты энергетики], и [наносились] удары по энергетической инфраструктуре», — заявил Чепа в разговоре с «Лентой.ру». Про его словам, прекращение огня будет актуальным исключительно после разработки мирного соглашения.
Чепа подчеркнул, что Россия уже предпринимала определенные шаги в этом направлении. Так, 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее Путин распорядился о приостановке на 30 дней ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины в контексте взаимной остановки подобных атак. Однако Киев нарушил предварительные соглашения, осуществив попытку нападения на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который находится в станице Кавказская Краснодарского края.
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