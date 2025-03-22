МЧС спасло одного рыбака на Белоярском водохранилище
В Свердловской области 23 марта произошло сразу два инцидента с рыбаками, которых унесло на льдинах. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«В Заречном на Белоярском водохранилище сотрудники УРПСО МЧС России спасли одного рыбака с отколовшейся льдины и доставили на берег», — рассказали в пресс-службе ведомства. Рыбак не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.
Также откололась льдина с четырьмя рыбаками на Рефтинском водохранилище. Их успели спасти очевидцы.
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