22 марта 2025

В Свердловской области рыбаков унесло на отколовшихся льдинах. Видео

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МЧС спасло одного рыбака на Белоярском водохранилище
МЧС спасло одного рыбака на Белоярском водохранилище Фото:

В Свердловской области 23 марта произошло сразу два инцидента с рыбаками, которых унесло на льдинах. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«В Заречном на Белоярском водохранилище сотрудники УРПСО МЧС России спасли одного рыбака с отколовшейся льдины и доставили на берег», — рассказали в пресс-службе ведомства. Рыбак не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

Также откололась льдина с четырьмя рыбаками на Рефтинском водохранилище. Их успели спасти очевидцы.

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В Свердловской области 23 марта произошло сразу два инцидента с рыбаками, которых унесло на льдинах. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «В Заречном на Белоярском водохранилище сотрудники УРПСО МЧС России спасли одного рыбака с отколовшейся льдины и доставили на берег», — рассказали в пресс-службе ведомства. Рыбак не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Также откололась льдина с четырьмя рыбаками на Рефтинском водохранилище. Их успели спасти очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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