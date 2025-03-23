Застройщик из ХМАО написал заявление силовикам на уральский бетонный завод

Застройщик из ХМАО ООО «ИСК» написал заявление в следственный комитет и прокуратуру на завод из Свердловской области «ООО „Полистиролбетон“ из-за которого оказался банкротом с миллионными долгами. Завод якобы поставил компании некачественные бетонные блоки для строительства дома в Нягани, из-за выявленных дефектов многоквартирник пришлось расселить, а застройщик понес репутационные и финансовые потери.
«Завод производил и поставлял продукцию, которая, как в последствии выяснилось, не отвечала требованиям проекта. В итоге дом пришлось расселить. Люди, которые уже заехали в новостройку, в итоге остались без жилья, а застройщик понес репутационные и финансовые убытки в 120 миллионов рублей», — рассказал URA.RU инсайдер и добавил, что по документам блоки соответствовали всем требованиям.
По словам источника, адвокаты пытаются добиться возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Производство по нему находится в следственном отделе города Заречного следственного комитета по Свердловской области. Однако с марта 2024 года им неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
«Следственный орган вообще не считает, что ООО „ИСК“ причинен какой-либо вред и не признает общество потерпевшим», — говорит инсайдер. Адвокаты с такой квалификацией не согласились и обратились в прокуратуру Свердловской области. Они также просят провести в отношении поставщика проверку по статье 159 УК РФ «мошенничество».
URA.RU запросило комментарий в ООО «Завод Полистиролбетон», ООО «ИСК», Следственном комитете и прокуратуре Свердловской области. На момент публикации ответы не поступили.
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