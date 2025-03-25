В пермских супермаркетах соберут продукты для бездомных

В трех супермаркетах Перми в ближайшие выходные пройдет сбор продуктов для бездомных. Их можно будет оставить в специальных контейнерах, расположенных у выхода из магазина. Акцию проводит благотворительная организация «Территория передышки».
«В трех гипермаркетах «Лента» 29 и 30 марта с 12:00 до 20:00 у касс магазинов вас будут приветствовать волонтеры в белых футболках и выдавать памятку со списком продуктов, необходимых для людей в беде. На выходе товары можно будет оставить в корзинах. А все собранное в этот же день будет направлено в Территорию передышки», — сообщает «Территория передышки» в Telegram.
В корзины для бездомных принимают лапшу и пюре быстрого приготовления, мясные консервы, конфеты и печенье, чай пакетированный, сахар-рафинад, нижнее белье, одноразовые бритвенные наборы, дезодоранты, влажные салфетки и крем для рук. Акция будет проводиться в супермаркетах по адресам: Бульвар Гагарина, д. 65; ул. Революции, д. 13; ул. Борчанинова, д. 13.
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