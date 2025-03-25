В пермских супермаркетах соберут продукты для бездомных

Продукты для бездомных в супермаркетах Перми соберет «Территория передышки»
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупая продукты себе, можно оставить часть для бездомных
Покупая продукты себе, можно оставить часть для бездомных Фото:

В трех супермаркетах Перми в ближайшие выходные пройдет сбор продуктов для бездомных. Их можно будет оставить в специальных контейнерах, расположенных у выхода из магазина. Акцию проводит благотворительная организация «Территория передышки».

«В трех гипермаркетах «Лента» 29 и 30 марта с 12:00 до 20:00 у касс магазинов вас будут приветствовать волонтеры в белых футболках и выдавать памятку со списком продуктов, необходимых для людей в беде. На выходе товары можно будет оставить в корзинах. А все собранное в этот же день будет направлено в Территорию передышки», — сообщает «Территория передышки» в Telegram.

В корзины для бездомных принимают лапшу и пюре быстрого приготовления, мясные консервы, конфеты и печенье, чай пакетированный, сахар-рафинад, нижнее белье, одноразовые бритвенные наборы, дезодоранты, влажные салфетки и крем для рук. Акция будет проводиться в супермаркетах по адресам: Бульвар Гагарина, д. 65; ул. Революции, д. 13; ул. Борчанинова, д. 13.

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В трех супермаркетах Перми в ближайшие выходные пройдет сбор продуктов для бездомных. Их можно будет оставить в специальных контейнерах, расположенных у выхода из магазина. Акцию проводит благотворительная организация «Территория передышки». «В трех гипермаркетах «Лента» 29 и 30 марта с 12:00 до 20:00 у касс магазинов вас будут приветствовать волонтеры в белых футболках и выдавать памятку со списком продуктов, необходимых для людей в беде. На выходе товары можно будет оставить в корзинах. А все собранное в этот же день будет направлено в Территорию передышки», — сообщает «Территория передышки» в Telegram. В корзины для бездомных принимают лапшу и пюре быстрого приготовления, мясные консервы, конфеты и печенье, чай пакетированный, сахар-рафинад, нижнее белье, одноразовые бритвенные наборы, дезодоранты, влажные салфетки и крем для рук. Акция будет проводиться в супермаркетах по адресам: Бульвар Гагарина, д. 65; ул. Революции, д. 13; ул. Борчанинова, д. 13.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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