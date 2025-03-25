25 марта 2025

Лавров: США хотят привлечь Китай к переговорам с Россией по СНВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров заявил о вовлечении Китая в диалог США и РФ
Лавров заявил о вовлечении Китая в диалог США и РФ Фото:

США стремятся включить Китай в переговоры по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), однако решение должен принять Пекин. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

«Президент США Дональд Трамп... говорит, что Китай надо привлекать к этим переговорам. У нас была такая позиция: во-первых, это дело Пекина. Как он решит, мы с полным уважением отнесемся к его выбору», — отметил глава МИД в беседе с Первым каналом. Лавров также сказал, что Россия готова сотрудничать с Китаем в рамках международной безопасности.

Дополнительные комментарии министра касались различий в ядерных арсеналах между странами. Лавров указал, что ядерный арсенал Китая значительно меньше по сравнению с арсеналами США и России, и обсуждение включения Китая в переговоры возможно после достижения сопоставимого уровня.

Глава Министерства иностранных дел России также выразил мнение, что Стивен Уиткофф, специальный представитель президента США, верно осознает ключевые аспекты конфликта в Украине. Однако, по словам Лаврова, Уиткофф преувеличивает способности европейских лидеров к достижению перемирия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США стремятся включить Китай в переговоры по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), однако решение должен принять Пекин. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу. «Президент США Дональд Трамп... говорит, что Китай надо привлекать к этим переговорам. У нас была такая позиция: во-первых, это дело Пекина. Как он решит, мы с полным уважением отнесемся к его выбору», — отметил глава МИД в беседе с Первым каналом. Лавров также сказал, что Россия готова сотрудничать с Китаем в рамках международной безопасности. Дополнительные комментарии министра касались различий в ядерных арсеналах между странами. Лавров указал, что ядерный арсенал Китая значительно меньше по сравнению с арсеналами США и России, и обсуждение включения Китая в переговоры возможно после достижения сопоставимого уровня. Глава Министерства иностранных дел России также выразил мнение, что Стивен Уиткофф, специальный представитель президента США, верно осознает ключевые аспекты конфликта в Украине. Однако, по словам Лаврова, Уиткофф преувеличивает способности европейских лидеров к достижению перемирия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...