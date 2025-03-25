Пермский актер Могильников из «Слово пацана» снялся в новом проекте

Пермский актер Ярослав Могильников, ставший популярным благодаря сериалу «Слово пацана» (18+), снялся в новом проекте. Ретродетектив «Злые люди» (16+) выходит в онлайн-кинотеатре 27 марта.
«Премьера восьмисерийного ретродетектива „Злые люди“ (16+) о преступлениях в Нижнем Новгороде конца XIX века состоится 27 марта. Детективный сериал основан на серии рассказов нижегородского писателя Николая Свечина „Хроники сыска“. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Петр Рыков, Роман Маякин и Александр Лыков. В сериале также снялся актер Ярослав Могильникв из Лысьвы», — сообщили URA.RU в онлайн-кинотеатре Wink.ru.
Действие сериала «Злые люди» происходит в 1895 году в Нижнем Новгороде. Пока город готовится к ежегодной ярмарке, неизвестные убивают местного дворянина. За расследование берется лучший сыщик города.
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