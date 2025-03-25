25 марта 2025

Пермский актер Могильников из «Слово пацана» снялся в новом проекте

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Ярослав Могильников готов представить новый проект
Ярослав Могильников готов представить новый проект Фото:

Пермский актер Ярослав Могильников, ставший популярным благодаря сериалу «Слово пацана» (18+), снялся в новом проекте. Ретродетектив «Злые люди» (16+) выходит в онлайн-кинотеатре 27 марта.

«Премьера восьмисерийного ретродетектива „Злые люди“ (16+) о преступлениях в Нижнем Новгороде конца XIX века состоится 27 марта. Детективный сериал основан на серии рассказов нижегородского писателя Николая Свечина „Хроники сыска“. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Петр Рыков, Роман Маякин и Александр Лыков. В сериале также снялся актер Ярослав Могильникв из Лысьвы», — сообщили URA.RU в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Действие сериала «Злые люди» происходит в 1895 году в Нижнем Новгороде. Пока город готовится к ежегодной ярмарке, неизвестные убивают местного дворянина. За расследование берется лучший сыщик города.

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Пермский актер Ярослав Могильников, ставший популярным благодаря сериалу «Слово пацана» (18+), снялся в новом проекте. Ретродетектив «Злые люди» (16+) выходит в онлайн-кинотеатре 27 марта. «Премьера восьмисерийного ретродетектива „Злые люди“ (16+) о преступлениях в Нижнем Новгороде конца XIX века состоится 27 марта. Детективный сериал основан на серии рассказов нижегородского писателя Николая Свечина „Хроники сыска“. В главных ролях — Дмитрий Нагиев, Петр Рыков, Роман Маякин и Александр Лыков. В сериале также снялся актер Ярослав Могильникв из Лысьвы», — сообщили URA.RU в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Действие сериала «Злые люди» происходит в 1895 году в Нижнем Новгороде. Пока город готовится к ежегодной ярмарке, неизвестные убивают местного дворянина. За расследование берется лучший сыщик города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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