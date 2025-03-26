26 марта 2025

В Екатеринбурге водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель грузовика не пострадал
Водитель грузовика не пострадал Фото:

В Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе на 54 километре ЕКАДа произошло ДТП (столкнулись Шевроле Кобальт и грузовик Скания), в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Шевроле Кобальт, мужчина 1981 года рождения, двигаясь по правой полосе в направлении автодороги Екатеринбург-Серов, совершая маневр разворота, не уступил дорогу грузовому транспортному средству Скания с полуприцепом, двигавшемуся в попутном направлении, вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», —  говорится в telegram-канале ведомства. Водитель Скании не пострадал.

Погибший 44-летний водитель легкового автомобиля был из Артинского района и ранее восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние погибшего при аварии будет уточнено после проведения химико-токсикологической экспертизы. 42-летний водитель грузовика Скания был трезв во время столкновения.

Столкновение произошло вечером 26 марта
Столкновение произошло вечером 26 марта
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В Екатеринбурге в Орджоникидзевском районе на 54 километре ЕКАДа произошло ДТП (столкнулись Шевроле Кобальт и грузовик Скания), в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «По предварительной информации, водитель автомобиля Шевроле Кобальт, мужчина 1981 года рождения, двигаясь по правой полосе в направлении автодороги Екатеринбург-Серов, совершая маневр разворота, не уступил дорогу грузовому транспортному средству Скания с полуприцепом, двигавшемуся в попутном направлении, вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», —  говорится в telegram-канале ведомства. Водитель Скании не пострадал. Погибший 44-летний водитель легкового автомобиля был из Артинского района и ранее восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние погибшего при аварии будет уточнено после проведения химико-токсикологической экспертизы. 42-летний водитель грузовика Скания был трезв во время столкновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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