26 марта 2025

Тюменские ТЦ устроили весенние распродажи со скидками до 80%

© Служба новостей «URA.RU»
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Под скидки попадает одежда, обувь, товары для дома и ювелирка
Под скидки попадает одежда, обувь, товары для дома и ювелирка Фото:

Тюменские торговые центры уже в начале сезона устроили весеннюю распродажу. Скидки в магазинах доходят до 80%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ.

«Первые весенние скидки до 80%! Акция действует до 31 марта», — такую акцию предлагают в одном из магазинов детской и взрослой одежды в ТРЦ «Кристалл».

Распродажи со скидками проходят и в других ТРЦ города. Например, в «Сити Молле» — в магазинах обуви, аксессуаров, ювелирных изделий. Акции с выгодой до 50% также действуют и в точках продаж домашнего текстиля.

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Тюменские торговые центры уже в начале сезона устроили весеннюю распродажу. Скидки в магазинах доходят до 80%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ. «Первые весенние скидки до 80%! Акция действует до 31 марта», — такую акцию предлагают в одном из магазинов детской и взрослой одежды в ТРЦ «Кристалл». Распродажи со скидками проходят и в других ТРЦ города. Например, в «Сити Молле» — в магазинах обуви, аксессуаров, ювелирных изделий. Акции с выгодой до 50% также действуют и в точках продаж домашнего текстиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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