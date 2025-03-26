Тюменские ТЦ устроили весенние распродажи со скидками до 80%

Под скидки попадает одежда, обувь, товары для дома и ювелирка
Тюменские торговые центры уже в начале сезона устроили весеннюю распродажу. Скидки в магазинах доходят до 80%. Информация об акциях опубликована на сайтах ТРЦ.
«Первые весенние скидки до 80%! Акция действует до 31 марта», — такую акцию предлагают в одном из магазинов детской и взрослой одежды в ТРЦ «Кристалл».
Распродажи со скидками проходят и в других ТРЦ города. Например, в «Сити Молле» — в магазинах обуви, аксессуаров, ювелирных изделий. Акции с выгодой до 50% также действуют и в точках продаж домашнего текстиля.
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