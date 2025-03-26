Главарь банды «Зариповские» признался в новом убийстве 30-летней давности

Главарь организованной преступной группы «Зариповские» Сергей Зарипов, находясь в исправительной колонии 18 «Полярная сова», признался в новом убийстве 30-летней давности. Его жертвой стал 25-летний член другой криминальной группировки. Об этом сообщает «SHOT».
«Сергей Зарипов, отбывающий сейчас срок в ИК-18 „Полярная сова“, рассказал, что в 1996 году убил знакомого из другой группировки, который находился у них в разработке, — 25-летнего Андрея Тяпкина», — пишет telegram-канал «SHOT». Зарипов поджидал жертву на трассе в районе Киришей и убил, используя нейлоновый шнур, после чего расчленил тело и скрыл останки в лесу.
Группировка «Зариповские» была активна в Санкт-Петербурге в конце 1990-х годов и специализировалась на заказных убийствах. Среди наиболее известных возможных преступлений банды — убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича в 1997 году. Маневич был убит в своей служебной машине во время поездки с женой. Кроме того, «Зариповские» могут быть причастны к убийствам нескольких известных предпринимателей, включая Игоря Алексашина и Наталью Богданову. Оперативная деятельность банды охватывала не только Санкт-Петербург, но и ряд прилегающих областей, включая Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области.
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