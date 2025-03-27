27 марта 2025

Жительница ЯНАО оскорбила пользователя «ВКонтакте» и получила штраф

Житель Тазовского района пожаловался на оскорбление в соцсети
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура завела дело за оскорбление в VK
Прокуратура завела дело за оскорбление в VK Фото:

Жительница Тазовского района оскорбила собеседника в VK и на нее возбудили административное дело. Об этом сообщила окружная прокуратура.

«Прокуратура Тазовского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав. Установлено, что в декабре 2024 года в социальной сети „Вконтакте“ местная жительница публично написала комментарий с оскорбительными словами, содержащие негативную оценку личных качеств, унижающих честь и достоинство», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО.

На женщину возбудили административное дело. Суд назначил ей штраф в размере 5000 рублей.

URA.RU сообщало, что суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района за неуважение к суду. В зале заседания мужчина перешел с судьей на «ты» и несколько раз его оскорбил.

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Жительница Тазовского района оскорбила собеседника в VK и на нее возбудили административное дело. Об этом сообщила окружная прокуратура. «Прокуратура Тазовского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав. Установлено, что в декабре 2024 года в социальной сети „Вконтакте“ местная жительница публично написала комментарий с оскорбительными словами, содержащие негативную оценку личных качеств, унижающих честь и достоинство», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. На женщину возбудили административное дело. Суд назначил ей штраф в размере 5000 рублей. URA.RU сообщало, что суд ЯНАО вынес приговор жителю Тазовского района за неуважение к суду. В зале заседания мужчина перешел с судьей на «ты» и несколько раз его оскорбил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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