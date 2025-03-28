Курсанты ямальского «ВОИНА» будут отслеживать беспилотники

Ямальский филиал центра «ВОИН» в Ноябрьске (ЯНАО) получит учебную технику для управления беспилотниками и фиксацией их положения, а также пневматические винтовки и гранаты для боевой подготовки курсантов. Об этом сообщили в окружном правительстве.
«Новое оборудование позволит улучшить качество обучения курсантов регионального филиала центра „ВОИН“ в Ноябрьске. Для огневой и инженерной подготовки будут закуплены пневматические винтовки, имитационные дымовые и светошумовые гранаты с дистанционным инициированием. Планируется приобретение детекторов дронов, определяющих точные координаты БПЛА», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.
Для отработки навыков оказания первой помощи в ямальский центр закупят манекены-тренажеры. Работу «ВОИНа» оснастят аудио и видеотехникой для онлайн-трансляций. Новое оборудование будет также использоваться для уроков по кибербезопасности.
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