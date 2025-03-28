Курсанты ямальского «ВОИНА» будут отслеживать беспилотники

Ямальский филиал центра «ВОИН» получит учебные гранаты и беспилотники
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В Ямальском «ВОИНе» научаться отслеживать БПЛА
В Ямальском «ВОИНе» научаться отслеживать БПЛА Фото:

Ямальский филиал центра «ВОИН» в Ноябрьске (ЯНАО) получит учебную технику для управления беспилотниками и фиксацией их положения, а также пневматические винтовки и гранаты для боевой подготовки курсантов. Об этом сообщили в окружном правительстве.

«Новое оборудование позволит улучшить качество обучения курсантов регионального филиала центра „ВОИН“ в Ноябрьске. Для огневой и инженерной подготовки будут закуплены пневматические винтовки, имитационные дымовые и светошумовые гранаты с дистанционным инициированием. Планируется приобретение детекторов дронов, определяющих точные координаты БПЛА», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.

Для отработки навыков оказания первой помощи в ямальский центр закупят манекены-тренажеры. Работу «ВОИНа» оснастят аудио и видеотехникой для онлайн-трансляций. Новое оборудование будет также использоваться для уроков по кибербезопасности.

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Ямальский филиал центра «ВОИН» в Ноябрьске (ЯНАО) получит учебную технику для управления беспилотниками и фиксацией их положения, а также пневматические винтовки и гранаты для боевой подготовки курсантов. Об этом сообщили в окружном правительстве. «Новое оборудование позволит улучшить качество обучения курсантов регионального филиала центра „ВОИН“ в Ноябрьске. Для огневой и инженерной подготовки будут закуплены пневматические винтовки, имитационные дымовые и светошумовые гранаты с дистанционным инициированием. Планируется приобретение детекторов дронов, определяющих точные координаты БПЛА», — сообщили на сайте правительства ЯНАО. Для отработки навыков оказания первой помощи в ямальский центр закупят манекены-тренажеры. Работу «ВОИНа» оснастят аудио и видеотехникой для онлайн-трансляций. Новое оборудование будет также использоваться для уроков по кибербезопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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