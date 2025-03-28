Прокуратура занимается ДТП с автобусом, который снес пять машин в Перми

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с общественным транспортом в Перми. Автобус шестого маршрута врезался в пять машин после ухудшения самочувствия водителя. Об этом сообщается в telegram-канале регионального надзорного ведомства.
«По предварительным данным, 28 марта около 19:12 водитель автобуса, двигаясь по улице Докучаева в районе дома 42а, допустил наезд на пять припаркованных автомобилей и световую опору. Погибших в результате аварии нет. При установлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
По данным городской Госавтоинспекции, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя автобуса. По предварительным данным, у него возникли проблемы с сердцем. Мужчине оказали медицинскую помощь. Из-за повреждения электросетей Кировский и Дзержинский районы частично остались без электричества. Сотрудники пермского филиала «Россети Урал» закончили работы по восстановлению электроснабжения в 20:34.
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