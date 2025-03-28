28 марта 2025

Прокуратура занимается ДТП с автобусом, который снес пять машин в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с автобусом
Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с автобусом Фото:

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с общественным транспортом в Перми. Автобус шестого маршрута врезался в пять машин после ухудшения самочувствия водителя. Об этом сообщается в telegram-канале регионального надзорного ведомства. 

«По предварительным данным, 28 марта около 19:12 водитель автобуса, двигаясь по улице Докучаева в районе дома 42а, допустил наезд на пять припаркованных автомобилей и световую опору. Погибших в результате аварии нет. При установлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — рассказали в прокуратуре Пермского края.

По данным городской Госавтоинспекции, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя автобуса. По предварительным данным, у него возникли проблемы с сердцем. Мужчине оказали медицинскую помощь. Из-за повреждения электросетей Кировский и Дзержинский районы частично остались без электричества. Сотрудники пермского филиала «Россети Урал» закончили работы по восстановлению электроснабжения в 20:34.

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Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин происшествия с общественным транспортом в Перми. Автобус шестого маршрута врезался в пять машин после ухудшения самочувствия водителя. Об этом сообщается в telegram-канале регионального надзорного ведомства.  «По предварительным данным, 28 марта около 19:12 водитель автобуса, двигаясь по улице Докучаева в районе дома 42а, допустил наезд на пять припаркованных автомобилей и световую опору. Погибших в результате аварии нет. При установлении нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер реагирования», — рассказали в прокуратуре Пермского края. По данным городской Госавтоинспекции, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя автобуса. По предварительным данным, у него возникли проблемы с сердцем. Мужчине оказали медицинскую помощь. Из-за повреждения электросетей Кировский и Дзержинский районы частично остались без электричества. Сотрудники пермского филиала «Россети Урал» закончили работы по восстановлению электроснабжения в 20:34.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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