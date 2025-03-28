Опубликовано видео ДТП с участием маршрутного автобуса в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстоятельства ДТП устанавливаются
Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото:

В соцсетях опубликовано видео с участием автобуса маршрута №6 в Перми. ДТП произошло в пятницу, 28 марта около 19 часов.

На кадрах видно, как автобус сносит несколько припаркованных автомобилей, после чего врезается в опору городского освещения. В администрации краевой столицы URA.RU сообщали, что авария произошла по вине водителя, которому во время движения стало плохо.

Из-за ДТП часть домов в Кировском районе Перми осталась обесточенными. Сейчас «Россети Урал» восстанавливают электроснабжение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В соцсетях опубликовано видео с участием автобуса маршрута №6 в Перми. ДТП произошло в пятницу, 28 марта около 19 часов. На кадрах видно, как автобус сносит несколько припаркованных автомобилей, после чего врезается в опору городского освещения. В администрации краевой столицы URA.RU сообщали, что авария произошла по вине водителя, которому во время движения стало плохо. Из-за ДТП часть домов в Кировском районе Перми осталась обесточенными. Сейчас «Россети Урал» восстанавливают электроснабжение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...