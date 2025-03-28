Опубликовано видео ДТП с участием маршрутного автобуса в Перми

Обстоятельства ДТП устанавливаются
В соцсетях опубликовано видео с участием автобуса маршрута №6 в Перми. ДТП произошло в пятницу, 28 марта около 19 часов.
На кадрах видно, как автобус сносит несколько припаркованных автомобилей, после чего врезается в опору городского освещения. В администрации краевой столицы URA.RU сообщали, что авария произошла по вине водителя, которому во время движения стало плохо.
Из-за ДТП часть домов в Кировском районе Перми осталась обесточенными. Сейчас «Россети Урал» восстанавливают электроснабжение.
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