В РФ введут уголовную ответственность за приготовление еды на Вечном огне

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Закон, ужесточающий наказание за осквернение Вечного огня, был согласован с силовыми ведомствами
Закон, ужесточающий наказание за осквернение Вечного огня, был согласован с силовыми ведомствами Фото:

Министерство юстиции РФ предложило внести поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым за приготовление пищи на Вечном огне и другие акты осквернения памятников, посвященных погибшим при защите Отечества, будет установлена уголовная ответственность. Об этом сказано в пояснительной записке.

«Законопроектом предлагается восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — указано в документе. Информацию передает ТАСС.

Помимо введения уголовной ответственности за осквернение, поправка предусматривает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или лишения свободы до трех лет. Также сообщается, что законопроект уже согласован с основными правоохранительными и контрольными органами страны, включая МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и СК РФ.

Ранее URA.RU писало о том, как в Березниках (Пермский край) потушили Вечный огонь. Это сделали две школьницы с помощью снега. Инцидентом заинтересовался следственный комитет.

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Министерство юстиции РФ предложило внести поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым за приготовление пищи на Вечном огне и другие акты осквернения памятников, посвященных погибшим при защите Отечества, будет установлена уголовная ответственность. Об этом сказано в пояснительной записке. «Законопроектом предлагается восполнить имеющийся уголовно-правовой пробел и установить в статье 243.4 УК РФ ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — указано в документе. Информацию передает ТАСС. Помимо введения уголовной ответственности за осквернение, поправка предусматривает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей или лишения свободы до трех лет. Также сообщается, что законопроект уже согласован с основными правоохранительными и контрольными органами страны, включая МВД, ФСБ, Генпрокуратуру и СК РФ. Ранее URA.RU писало о том, как в Березниках (Пермский край) потушили Вечный огонь. Это сделали две школьницы с помощью снега. Инцидентом заинтересовался следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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