В возрасте 76 лет скончался основатель пермской турфирмы «Краснов»

На 77-ом году жизни не стало основателя и директора туристической компании «Краснов» Михаила Краснова. Об этом сообщила пресс-служба минтуризма Прикамья.
«С прискорбием сообщаем о кончине владельца туристической фирмы „Краснов“ Михаила Краснова. <...> Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, соратникам и коллегам Михаила Петровича», — написано в telegram-канале ведомства.
На странице Михаила Краснова в соцсети «ВКонтакте» указано, что отпевание пройдет во вторник, 1 апреля, в храме Андрея Первозванного по улице Старцева, 140. Церемония начнется в 15:00.
ООО Турфирма «Краснов» зарегистрирована в 2007 году, но функционирует с 1991-го. как туроператор и разработчик авторских маршрутов и программ. Сегодня компания специализируется на организации туров по Уралу, по Прикамью — в том числе. Основатель турфирмы также занимал пост президента некоммерческого партнерства «Пермская туристическая гильдия».
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