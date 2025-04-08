08 апреля 2025

В возрасте 76 лет скончался основатель пермской турфирмы «Краснов»

© Служба новостей «URA.RU»
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О смерти Михаила Краснова сообщили его коллеги
О смерти Михаила Краснова сообщили его коллеги Фото:

На 77-ом году жизни не стало основателя и директора туристической компании «Краснов» Михаила Краснова. Об этом сообщила пресс-служба минтуризма Прикамья.

«С прискорбием сообщаем о кончине владельца туристической фирмы „Краснов“ Михаила Краснова. <...> Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, соратникам и коллегам Михаила Петровича», — написано в telegram-канале ведомства.

На странице Михаила Краснова в соцсети «ВКонтакте» указано, что отпевание пройдет во вторник, 1 апреля, в храме Андрея Первозванного по улице Старцева, 140. Церемония начнется в 15:00.

ООО Турфирма «Краснов» зарегистрирована в 2007 году, но функционирует с 1991-го. как туроператор и разработчик авторских маршрутов и программ. Сегодня компания специализируется на организации туров по Уралу, по Прикамью — в том числе. Основатель турфирмы также занимал пост президента некоммерческого партнерства «Пермская туристическая гильдия».

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На 77-ом году жизни не стало основателя и директора туристической компании «Краснов» Михаила Краснова. Об этом сообщила пресс-служба минтуризма Прикамья. «С прискорбием сообщаем о кончине владельца туристической фирмы „Краснов“ Михаила Краснова. <...> Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, соратникам и коллегам Михаила Петровича», — написано в telegram-канале ведомства. На странице Михаила Краснова в соцсети «ВКонтакте» указано, что отпевание пройдет во вторник, 1 апреля, в храме Андрея Первозванного по улице Старцева, 140. Церемония начнется в 15:00. ООО Турфирма «Краснов» зарегистрирована в 2007 году, но функционирует с 1991-го. как туроператор и разработчик авторских маршрутов и программ. Сегодня компания специализируется на организации туров по Уралу, по Прикамью — в том числе. Основатель турфирмы также занимал пост президента некоммерческого партнерства «Пермская туристическая гильдия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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