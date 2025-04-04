Около 2 тысяч детей пострадали от насилия в российских семьях

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От насилия в семье в 2024 году пострадали около двух тысяч детей
От насилия в семье в 2024 году пострадали около двух тысяч детей Фото:

В 2024 году около двух тысяч детей стали жертвами преступлений в семье. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«По расследованным в 2024 году уголовным делам число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны близких, членов семьи, составило около двух тысяч человек», — подчеркнул Бастрыкин. Его слова передает ТАСС.

Глава СК также отметил, что реальное количество таких преступлений может быть гораздо выше. Дети, ставшие жертвами, часто чувствуют страх и беспомощность, опасаясь, что им не поверят. Это создает дополнительные трудности для выявления и предотвращения подобных преступлений в семьях.

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В 2024 году около двух тысяч детей стали жертвами преступлений в семье. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин. «По расследованным в 2024 году уголовным делам число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны близких, членов семьи, составило около двух тысяч человек», — подчеркнул Бастрыкин. Его слова передает ТАСС. Глава СК также отметил, что реальное количество таких преступлений может быть гораздо выше. Дети, ставшие жертвами, часто чувствуют страх и беспомощность, опасаясь, что им не поверят. Это создает дополнительные трудности для выявления и предотвращения подобных преступлений в семьях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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