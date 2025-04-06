Челябинский миллиардер Студенников настаивает, что сам создал логотип алкосети

Юристы челябинской торговой сети «Красное и белое» в Арбитражном суде Свердловской области заявили, что логотип на вывесках основатель Сергей Студенников создал сам в соавторстве с другими. Как URA.RU стало известно из материалов дела, представители фирмы отказались платить два миллиона рублей художнику, претендующему на авторские права на логотип.
«Для открытия магазина требовалась вывеска. В это же время Студенников с сотрудниками компании (холдинга) Буйлаковым и Мяличкиной приступили к разработке изображения. Совместным творческим трудом было создано изображение „Красное и белое“», — отметили юристы «К & Б» в отзыве (имеется в распоряжении URA.RU).
По утверждению представителей сети, процесс начался в 2005 году, когда Студенникову пришла идея запустить магазины для розничной продажи алкогольной продукции, дав им название «Красное и белое». Идея появилась исходя из мысли: «Для старшего поколения красное — это вино, а белое — водка». В июне 2006 года фирма «Лабиринт-С» направила в Роспатент заявку на регистрацию обозначения. Компания входит в группу предприятий, образующих «К & Б».
С иском обратился художник Владимир Чалый, интересы которого согласился представлять миасский депутат Сергей Гаврюшкин. Дизайнер утверждает, что по заказу рекламного агентства создал логотип. В доказательство приложил файлы графической работой и ссылку на портфолио, где изображение представлено под авторством Чалого. С двух компаний истец затребовал по миллиону рублей компенсации нарушенных прав.
В суде отдельный вопрос возник вокруг грозди винограда. Юристы «К & Б» заявили, что Студенников создал изображение без ягод, приложив снимок первого магазина с соответствующей вывеской, открытого в Копейске. Представители сети настаивают, что торговая точка открылась до заявленной Чалым даты создания логотипа.
«В дело приложили фотографии открытого в августе 2006 года первого магазина. Почему-то на снимках лежит снег. И вывески наличие исключительных прав точно подтвердить не могут. Опрошенный свидетель Михаил Буйлаков конкретного автора изображения назвать не смог. На данный момент он работает директором в компании холдинга „Лабиринт-Челябинск“, — пояснил URA.RU Гаврюшкин.
Адвокат удивился тому, что ответчик вместо того, чтобы заключить мировое соглашение и выкупить исключительные права у автора, попытался доказывать свою правоту. При этом на руках компании отсутствуют исходные файлы, подтверждающие авторство. Очередное заседание состоится в мае, для чего стороны истца готовит итоговую позицию. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу торговой сети. Но от комментариев отказались.
Студенников входит в список богатейших россиян по версии Forbes. В первые полгода работы открылось шесть магазинов сети. В настоящий момент их количество превышает восемь тысяч.
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