Количество поездов и вагонов увеличат для путешествий по Свердловской области

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СвЖД переходит на летнее расписание
СвЖД переходит на летнее расписание Фото:

Свердловская железная дорога запускает 18 дополнительных пригородных поездов, которые будут курсировать с 12 апреля по 12 октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Дополнительные поезда вводят в связи с традиционным увеличением количества пассажиров. Речь идет о дачных и туристических поездках:

  • №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда (ежедневно);
  • №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская (ежедневно);
  • №6951/6952 Серов – Бокситы (ежедневно);
  • №6953/6954 Бокситы – Верхотурье (ежедневно);
  • №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (по выходным и праздникам);
  • №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (по выходным и праздникам);
  • №6591/6592 Дружинино – Михайловский Завод (по выходным и праздникам с 8 мая по 28 сентября).

Вместе с этим с 23 мая по 26 октября начнет курсировать пригородный поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский завод, на котором можно добраться до «Оленьих ручьев». Состав будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям.

СвЖД с 12 апреля также увеличит количество вагонов на популярных направлениях. Это направления из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали, Дружинино и других.

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Свердловская железная дорога запускает 18 дополнительных пригородных поездов, которые будут курсировать с 12 апреля по 12 октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Дополнительные поезда вводят в связи с традиционным увеличением количества пассажиров. Речь идет о дачных и туристических поездках: Вместе с этим с 23 мая по 26 октября начнет курсировать пригородный поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский завод, на котором можно добраться до «Оленьих ручьев». Состав будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. СвЖД с 12 апреля также увеличит количество вагонов на популярных направлениях. Это направления из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали, Дружинино и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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