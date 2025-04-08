Количество поездов и вагонов увеличат для путешествий по Свердловской области

Свердловская железная дорога запускает 18 дополнительных пригородных поездов, которые будут курсировать с 12 апреля по 12 октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Дополнительные поезда вводят в связи с традиционным увеличением количества пассажиров. Речь идет о дачных и туристических поездках:
- №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда (ежедневно);
- №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская (ежедневно);
- №6951/6952 Серов – Бокситы (ежедневно);
- №6953/6954 Бокситы – Верхотурье (ежедневно);
- №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (по выходным и праздникам);
- №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (по выходным и праздникам);
- №6591/6592 Дружинино – Михайловский Завод (по выходным и праздникам с 8 мая по 28 сентября).
Вместе с этим с 23 мая по 26 октября начнет курсировать пригородный поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский — Михайловский завод, на котором можно добраться до «Оленьих ручьев». Состав будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям.
СвЖД с 12 апреля также увеличит количество вагонов на популярных направлениях. Это направления из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали, Дружинино и других.
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