Грузовой автомобиль, перевозивший гуманитарную помощь для военных от пермских волонтеров, попал под атаку беспилотников. По данным telegram-канала Гуманитарный центр Прикамья, весь груз, включая маскировочные сети, дизельный генератор и тактические кроссовки, уничтожен пожаром.
«Инцидент произошел во время перегрузки колонны на Урале. Собранные с большим трудом вещи полностью сгорели. Ребятам везли самое необходимое для фронта. Теперь нужно срочно восполнить потери — бойцы не могут ждать», — сообщили в центре и объявили срочный повторный сбор помощи.
Принести помощь можно в Гуманитарный центр Прикамья по адресу: Пермь, улица Крупской, 5. Также организация принимает денежные переводы для закупки новых партий груза.
Что необходимо:
Маскировочные сети– 20 шт.
Дизельный генератор 7 кВт — 1 шт.
Форма «Мультикам»:
— 50 р-р — 2 шт.
— 52 р-р — 5 шт.
— 54 р-р — 6 шт.
— 56 р-р — 3 шт.
Тактические кроссовки:
— 40 р-р — 2 пары
— 41р-р — 3 пары
— 42 р-р — 3 пары
— 43 р-р — 2 пары
— 44 р-р — 2 пары
Дизельные отопители — 3 шт.
Mavic Pro — 1 шт.
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