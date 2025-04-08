08 апреля 2025

Автомобиль с гуманитарной помощью из Перми уничтожен в результате атаки дронов. Видео

Пермские волонтеры объявили срочный сбор после уничтожения гуманитарного груза
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь направлялась в зону СВО из Пермского края
Гуманитарная помощь направлялась в зону СВО из Пермского края Фото:
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Грузовой автомобиль, перевозивший гуманитарную помощь для военных от пермских волонтеров, попал под атаку беспилотников. По данным telegram-канала Гуманитарный центр Прикамья, весь груз, включая маскировочные сети, дизельный генератор и тактические кроссовки, уничтожен пожаром.

«Инцидент произошел во время перегрузки колонны на Урале. Собранные с большим трудом вещи полностью сгорели. Ребятам везли самое необходимое для фронта. Теперь нужно срочно восполнить потери — бойцы не могут ждать», — сообщили в центре и объявили срочный повторный сбор помощи.

Принести помощь можно в Гуманитарный центр Прикамья по адресу: Пермь, улица Крупской, 5. Также организация принимает денежные переводы для закупки новых партий груза.

Что необходимо:

Маскировочные сети– 20 шт.

Дизельный генератор 7 кВт — 1 шт.

Форма «Мультикам»:

— 50 р-р — 2 шт.

— 52 р-р — 5 шт.

— 54 р-р — 6 шт.

— 56 р-р — 3 шт.

Тактические кроссовки:

— 40 р-р — 2 пары

— 41р-р — 3 пары

— 42 р-р — 3 пары

— 43 р-р — 2 пары

— 44 р-р — 2 пары

Дизельные отопители — 3 шт.

Mavic Pro — 1 шт.

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Грузовой автомобиль, перевозивший гуманитарную помощь для военных от пермских волонтеров, попал под атаку беспилотников. По данным telegram-канала Гуманитарный центр Прикамья, весь груз, включая маскировочные сети, дизельный генератор и тактические кроссовки, уничтожен пожаром. «Инцидент произошел во время перегрузки колонны на Урале. Собранные с большим трудом вещи полностью сгорели. Ребятам везли самое необходимое для фронта. Теперь нужно срочно восполнить потери — бойцы не могут ждать», — сообщили в центре и объявили срочный повторный сбор помощи. Принести помощь можно в Гуманитарный центр Прикамья по адресу: Пермь, улица Крупской, 5. Также организация принимает денежные переводы для закупки новых партий груза. Что необходимо: Маскировочные сети– 20 шт. Дизельный генератор 7 кВт — 1 шт. Форма «Мультикам»: — 50 р-р — 2 шт. — 52 р-р — 5 шт. — 54 р-р — 6 шт. — 56 р-р — 3 шт. Тактические кроссовки: — 40 р-р — 2 пары — 41р-р — 3 пары — 42 р-р — 3 пары — 43 р-р — 2 пары — 44 р-р — 2 пары Дизельные отопители — 3 шт. Mavic Pro — 1 шт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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