В ХМАО прокуратура помогла вернуть пенсионерке 800 тысяч рублей, похищенные мошенником

Киберпреступник заплатит пенсионерке из Нефтеюганске свыше 780 тысяч рублей. Иск в защиту югорчанки подала в суд прокуратура региона.
«Прокурор обратился с иском в суд о взыскании в пользу местной жительницы суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решением суда иск прокурора удовлетворен. С дроппера, на банковский счет которого были переведены денежные средства, взыскано свыше 780 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Мошенник представился 57-летней югорчанке сотрудником Центрального банка и через обман выманил у нее деньги. Следствие установила преступника, теперь ему придется возместить ущерб пенсионерке.
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