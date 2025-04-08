08 апреля 2025

В ХМАО прокуратура помогла вернуть пенсионерке 800 тысяч рублей, похищенные мошенником

Мошенник по решению суда заплатит пенсионерке из ХМАО 800 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура добилась возмещения ущерба пенсионерке, пострадавшей от мошенников
Прокуратура добилась возмещения ущерба пенсионерке, пострадавшей от мошенников Фото:

Киберпреступник заплатит пенсионерке из Нефтеюганске свыше 780 тысяч рублей. Иск в защиту югорчанки подала в суд прокуратура региона.

«Прокурор обратился с иском в суд о взыскании в пользу местной жительницы суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решением суда иск прокурора удовлетворен. С дроппера, на банковский счет которого были переведены денежные средства, взыскано свыше 780 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мошенник представился 57-летней югорчанке сотрудником Центрального банка и через обман выманил у нее деньги. Следствие установила преступника, теперь ему придется возместить ущерб пенсионерке.

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Киберпреступник заплатит пенсионерке из Нефтеюганске свыше 780 тысяч рублей. Иск в защиту югорчанки подала в суд прокуратура региона. «Прокурор обратился с иском в суд о взыскании в пользу местной жительницы суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решением суда иск прокурора удовлетворен. С дроппера, на банковский счет которого были переведены денежные средства, взыскано свыше 780 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Мошенник представился 57-летней югорчанке сотрудником Центрального банка и через обман выманил у нее деньги. Следствие установила преступника, теперь ему придется возместить ущерб пенсионерке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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