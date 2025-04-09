Два БПЛА сбиты над Нижегородской областью

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Два БПЛА сбиты средствами ПВО
Два БПЛА сбиты средствами ПВО Фото:

Средствами противовоздушной обороны были успешно перехвачены и уничтожены два беспилотника самолетного типа, принадлежащих Украине, в воздушном пространстве Нижегородской области, сообщает Минобороны. 

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Нижегородской области», — сказано в сообщении ведомства. Другие подробности не известны. 

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Средствами противовоздушной обороны были успешно перехвачены и уничтожены два беспилотника самолетного типа, принадлежащих Украине, в воздушном пространстве Нижегородской области, сообщает Минобороны.  «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Нижегородской области», — сказано в сообщении ведомства. Другие подробности не известны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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