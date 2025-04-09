Два БПЛА сбиты над Нижегородской областью

Два БПЛА сбиты средствами ПВО
Средствами противовоздушной обороны были успешно перехвачены и уничтожены два беспилотника самолетного типа, принадлежащих Украине, в воздушном пространстве Нижегородской области, сообщает Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Нижегородской области», — сказано в сообщении ведомства. Другие подробности не известны.
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