В пригороде Перми продается действующая база отдыха с сауной по цене «однушки»

В Пермском крае в поселке Юг продается действующий глэмпинг. Объект находится в 36 километрах от Перми и стоит 4 млн рублей, что равняется цене однокомнатной квартиры в центре краевой столицы.
«В поселке Юг Пермского округа продается действующий глэмпинг (база отдыха). Домик в современном стиле с верандой, терассой, детской площадкой, костровой и мангальной зоной, сауной и чаном. Дом 2022 года постройки. Участок — шесть соток. Стоимость готового бизнеса — 3,98 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Существует возможность расширения до трех домов и дополнительным участком в 10 соток. В этом случае придется потратить еще 650 тысяч рублей. Заключен договор с прачечной. Сдается дистанционно.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Верх-Язьва Красновишерского округа Пермского края продается турбаза из трех домов. Цена объекта — 5,5 млн рублей, что является средней стоимостью двухкомнатной квартиры на вторичном рынке краевой столицы.
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