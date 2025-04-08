08 апреля 2025

В пригороде Перми продается действующая база отдыха с сауной по цене «однушки»

Глэмпинг в поселке Юг Пермского края продают за 4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В стоимость входит сауна, детская площадка и мангальная зона
В стоимость входит сауна, детская площадка и мангальная зона Фото:

В Пермском крае в поселке Юг продается действующий глэмпинг. Объект находится в 36 километрах от Перми и стоит 4 млн рублей, что равняется цене однокомнатной квартиры в центре краевой столицы.

«В поселке Юг Пермского округа продается действующий глэмпинг (база отдыха). Домик в современном стиле с верандой, терассой, детской площадкой, костровой и мангальной зоной, сауной и чаном. Дом 2022 года постройки. Участок — шесть соток. Стоимость готового бизнеса — 3,98 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Существует возможность расширения до трех домов и дополнительным участком в 10 соток. В этом случае придется потратить еще 650 тысяч рублей. Заключен договор с прачечной. Сдается дистанционно.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Верх-Язьва Красновишерского округа Пермского края продается турбаза из трех домов. Цена объекта — 5,5 млн рублей, что является средней стоимостью двухкомнатной квартиры на вторичном рынке краевой столицы. 

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В Пермском крае в поселке Юг продается действующий глэмпинг. Объект находится в 36 километрах от Перми и стоит 4 млн рублей, что равняется цене однокомнатной квартиры в центре краевой столицы. «В поселке Юг Пермского округа продается действующий глэмпинг (база отдыха). Домик в современном стиле с верандой, терассой, детской площадкой, костровой и мангальной зоной, сауной и чаном. Дом 2022 года постройки. Участок — шесть соток. Стоимость готового бизнеса — 3,98 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Существует возможность расширения до трех домов и дополнительным участком в 10 соток. В этом случае придется потратить еще 650 тысяч рублей. Заключен договор с прачечной. Сдается дистанционно. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Верх-Язьва Красновишерского округа Пермского края продается турбаза из трех домов. Цена объекта — 5,5 млн рублей, что является средней стоимостью двухкомнатной квартиры на вторичном рынке краевой столицы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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