08 апреля 2025

Бенуа Гру оценил соперника челябинского «Трактора» во втором раунде плей-офф

Гру считает непростым для ХК «Трактор» второй раунд плей-офф с минским «Динамо»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бенуа Гру считает минчан непростыми соперниками
Бенуа Гру считает минчан непростыми соперниками Фото:

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру накануне старта второго раунда плей-офф «Кубка Гагарина» оценил будущего соперника — ХК «Динамо» (Минск) и готовность челябинцев к матчам с грозным белорусским соперником. По мнению Гру, серия с минчанами будет непростой, и накануне решающих встреч крайне важно, «как сложится химия между нашими игроками на льду». Об ожиданиях от новой серии канадский тренер челябинцев рассказал на открытой тренировке для СМИ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«Очевидно, что это будет непростая серия. Все знают, что минское „Динамо“ — хорошая команда, в которой есть четыре хороших равных звена, очень хорошая защита, а также хорошие вратари. Нам придется побороться. Мы ничего не будем менять в нашей подготовке, но будет очень важно играть с нашим характером и идентичностью на льду», — поделился своими ожиданиями Бенуа Гру.

Он также рассказал, что перелеты в Минск — не самые простые, как и уже пережитые командой поездки во Владивосток. Но обе команды в этом смысле находятся в равных условиях.

«Плей-офф — не время, когда нужно искать какие-то оправдания. Перелеты предстоят обоим соперникам, и когда прозвучит свисток арбитра в начале матча — уже ничего не будет иметь значение. Только хоккей. Важно смотреть, сложится ли „химия“ между ребятами, нравится ли мне с тренерской точки зрения, что происходит на льду, как игроки между собой взаимодействуют», — заметил Гру.

Главный тренер рассказал, что травмированный в шестом матче серии вратарь Сергей Мыльников может присоединиться к команде через два-три дня — сейчас он проходит обследование.

Напомним, в первой серии плей-офф «Трактор» одержал победу над «Адмирал» с итоговым счетом 4:2. Вторая серия с ХК «Динамо» (Минск) стартует в Челябинске 12 апреля. Билеты на первые два матча уже почти полностью проданы.

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Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру накануне старта второго раунда плей-офф «Кубка Гагарина» оценил будущего соперника — ХК «Динамо» (Минск) и готовность челябинцев к матчам с грозным белорусским соперником. По мнению Гру, серия с минчанами будет непростой, и накануне решающих встреч крайне важно, «как сложится химия между нашими игроками на льду». Об ожиданиях от новой серии канадский тренер челябинцев рассказал на открытой тренировке для СМИ, сообщает пресс-служба ХК «Трактор». «Очевидно, что это будет непростая серия. Все знают, что минское „Динамо“ — хорошая команда, в которой есть четыре хороших равных звена, очень хорошая защита, а также хорошие вратари. Нам придется побороться. Мы ничего не будем менять в нашей подготовке, но будет очень важно играть с нашим характером и идентичностью на льду», — поделился своими ожиданиями Бенуа Гру. Он также рассказал, что перелеты в Минск — не самые простые, как и уже пережитые командой поездки во Владивосток. Но обе команды в этом смысле находятся в равных условиях. «Плей-офф — не время, когда нужно искать какие-то оправдания. Перелеты предстоят обоим соперникам, и когда прозвучит свисток арбитра в начале матча — уже ничего не будет иметь значение. Только хоккей. Важно смотреть, сложится ли „химия“ между ребятами, нравится ли мне с тренерской точки зрения, что происходит на льду, как игроки между собой взаимодействуют», — заметил Гру. Главный тренер рассказал, что травмированный в шестом матче серии вратарь Сергей Мыльников может присоединиться к команде через два-три дня — сейчас он проходит обследование. Напомним, в первой серии плей-офф «Трактор» одержал победу над «Адмирал» с итоговым счетом 4:2. Вторая серия с ХК «Динамо» (Минск) стартует в Челябинске 12 апреля. Билеты на первые два матча уже почти полностью проданы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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