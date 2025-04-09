Рестораны Екатеринбурга разработали уникальные рецепты куличей к Пасхе, так, например, можно купить золотой, фисташковый, дубайский куличи и другие непривычные вариации этой традиционной выпечки. Корреспондент URA.RU изучил ассортимент и собрал самые интересные предложения в одном материале.
Золотой кулич можно заказать в ресторане «Итальянцы». Пасхальный хлеб полностью покрыт сусальным золотом, внутри — начинка из ванильного крема патисьер, а украшен он маршмеллоу. Цена такого кулича: 9900 рублей.
Сырный кулич за 1800 рублей сделан в коллаборации «Соболев Сыр» и кофейни Muru. Внутри — сливочный крем на основе чеддера с портвейном, сверху кулич покрыт кремом из карамельного шоколада и миндальной пасты.
Кулич с начинкой из дубайского шоколада можно купить в баре «Зая» за 3500 рублей. «Сверху куличик полит мягким фисташковым шоколадом и украшен гнездышком», — указано в описании к куличу.
Творожный кекс в виде пасхального барашка нашелся в пироговой «Подсолнухи». Необычный кулич в форме ягненка покрыт сахарной глазурью с кокосовой стружкой, а внутри начинка из арахиса. Кекс продают за 790 рублей. Заказать его можно только с 17 апреля.
Черемуховый кулич с шоколадным бантом. Такой вариант доступен к покупке в кондитерской «Кондитория». Кекс сделан из черемуховой муки с брусникой, пропитан лимончелло и украшен швейцарской меренгой с шоколадным бантом сверху.
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