09 апреля 2025

Кухарук вошел в топ самых медийных губернаторов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аналитики связывают медийную популярность Кухарука с зимними соревнованиями для участников СВО
Аналитики связывают медийную популярность Кухарука с зимними соревнованиями для участников СВО Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вошел в список самых упоминаемых глав регионов России в мессенджере Telegram. В рейтинге, подготовленном аналитическим центром «Г.У.Р.У.» совместно информационным телеграм-агентством «Теле Стрим», югорский лидер занял десятую строчку.

Кухарук вошел в топ-10 самых упоминаемых губернаторов
Кухарук вошел в топ-10 самых упоминаемых губернаторов
Фото:

«Замыкает первую десятку Telegram-рейтинга губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. Его результат — 14 303 упоминания по итогам марта», — передает данные аналитиков telegram-канал «Теле Стрим».

По количеству упоминаний имя главы Югры чаще всего публиковалось в каналах: «Новости Югры», «Ханты, деньги, нефтевышки», «Телеканал „ЮГРА“», «Погоны и галстуки», «Первый Арктический». Эксперты связывают такой результат с прошедшими в середине марта в Ханты-Мансийске первыми всероссийскими соревнованиями по зимним видам спорта для ветеранов СВО — «Кубок Защитников Отечества». В число значимых событий для региона и его губернатора стал XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». «В мартовском активе Кухарука и рабочая встреча с председателем Совета Федерации Матвиенко», — подытожили аналитики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вошел в список самых упоминаемых глав регионов России в мессенджере Telegram. В рейтинге, подготовленном аналитическим центром «Г.У.Р.У.» совместно информационным телеграм-агентством «Теле Стрим», югорский лидер занял десятую строчку. «Замыкает первую десятку Telegram-рейтинга губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. Его результат — 14 303 упоминания по итогам марта», — передает данные аналитиков telegram-канал «Теле Стрим». По количеству упоминаний имя главы Югры чаще всего публиковалось в каналах: «Новости Югры», «Ханты, деньги, нефтевышки», «Телеканал „ЮГРА“», «Погоны и галстуки», «Первый Арктический». Эксперты связывают такой результат с прошедшими в середине марта в Ханты-Мансийске первыми всероссийскими соревнованиями по зимним видам спорта для ветеранов СВО — «Кубок Защитников Отечества». В число значимых событий для региона и его губернатора стал XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». «В мартовском активе Кухарука и рабочая встреча с председателем Совета Федерации Матвиенко», — подытожили аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...