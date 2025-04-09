Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вошел в список самых упоминаемых глав регионов России в мессенджере Telegram. В рейтинге, подготовленном аналитическим центром «Г.У.Р.У.» совместно информационным телеграм-агентством «Теле Стрим», югорский лидер занял десятую строчку.
«Замыкает первую десятку Telegram-рейтинга губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. Его результат — 14 303 упоминания по итогам марта», — передает данные аналитиков telegram-канал «Теле Стрим».
По количеству упоминаний имя главы Югры чаще всего публиковалось в каналах: «Новости Югры», «Ханты, деньги, нефтевышки», «Телеканал „ЮГРА“», «Погоны и галстуки», «Первый Арктический». Эксперты связывают такой результат с прошедшими в середине марта в Ханты-Мансийске первыми всероссийскими соревнованиями по зимним видам спорта для ветеранов СВО — «Кубок Защитников Отечества». В число значимых событий для региона и его губернатора стал XXIII Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». «В мартовском активе Кухарука и рабочая встреча с председателем Совета Федерации Матвиенко», — подытожили аналитики.
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